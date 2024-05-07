https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/dunyanin-en-hizli-adamina-meydan-okumustu-mbappeden-bolta-100-metrede-kosu-yaniti-1083575606.html

Dünyanın en hızlı adamına meydan okumuştu: Mbappe’den Bolt’a 100 metrede koşu yanıtı

Dünyanın en hızlı adamına meydan okumuştu: Mbappe’den Bolt’a 100 metrede koşu yanıtı

Sputnik Türkiye

Son yılların en büyük yıldızı olarak gösterilen Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, kendisine 100 metre yarışında meydan okuyan dünya rekoru sahibi... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T16:46+0300

2024-05-07T16:46+0300

2024-05-07T16:46+0300

dünya

mbappe

kylian mbappe

futbol

usain bolt

jamaika

koşu

100 metre koşu

paris saint-germain (psg)

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Kısa mesafede üst üste yıllar boyunca rekorlar kıran Jamaikalı emekli atlet Usain Bolt, yakın zamanda hızı ve atletikliğiyle bilinen futbolcu Mbappe’ye 100 metre yarışında meydan okumuştu. Mbappe’den bu teklife cevap geldi. Fransız yıldız, Bolt ile yarışmayı kabul edeceğini duyurdu.Mbappe, Bolt’un teklifi için, "Hızımın onun gibi birine ilham verdiğini bilmek güzel. O da herkese ilham verdi ve zamanında herkes Bolt’un koşusunu izlemek için uykusuz kaldı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. O bana hayran olmadan önce ben de ona hayran olmuştum" ifadelerini kullandı.‘Hiç şansım yok’Yarışla ilgili ünlü futbolcu, "Hiç şansım yok ama yine de bu harika. Eğer ikimizin de vakti varsa neden bunu eğlenmek için yapmıyoruz? Yarıştan özel bir şey beklemiyorum" dedi.İkisi de birbirine hayranEski atlet Bolt, Mbappe’nin ‘hızına hayran olduğunu’ söylerek şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230725/mbappe-icin-rekor-bonservis-iddiasi--1073941502.html

jamaika

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mbappe, kylian mbappe, futbol, usain bolt, jamaika, koşu, 100 metre koşu, paris saint-germain (psg)