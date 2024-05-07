https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/dunyanin-en-hizli-adamina-meydan-okumustu-mbappeden-bolta-100-metrede-kosu-yaniti-1083575606.html
Dünyanın en hızlı adamına meydan okumuştu: Mbappe’den Bolt’a 100 metrede koşu yanıtı
Dünyanın en hızlı adamına meydan okumuştu: Mbappe’den Bolt’a 100 metrede koşu yanıtı
Sputnik Türkiye
Son yılların en büyük yıldızı olarak gösterilen Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, kendisine 100 metre yarışında meydan okuyan dünya rekoru sahibi... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T16:46+0300
2024-05-07T16:46+0300
2024-05-07T16:46+0300
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mbappe
kylian mbappe
futbol
usain bolt
jamaika
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100 metre koşu
paris saint-germain (psg)
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Kısa mesafede üst üste yıllar boyunca rekorlar kıran Jamaikalı emekli atlet Usain Bolt, yakın zamanda hızı ve atletikliğiyle bilinen futbolcu Mbappe’ye 100 metre yarışında meydan okumuştu. Mbappe’den bu teklife cevap geldi. Fransız yıldız, Bolt ile yarışmayı kabul edeceğini duyurdu.Mbappe, Bolt’un teklifi için, "Hızımın onun gibi birine ilham verdiğini bilmek güzel. O da herkese ilham verdi ve zamanında herkes Bolt’un koşusunu izlemek için uykusuz kaldı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. O bana hayran olmadan önce ben de ona hayran olmuştum" ifadelerini kullandı.‘Hiç şansım yok’Yarışla ilgili ünlü futbolcu, "Hiç şansım yok ama yine de bu harika. Eğer ikimizin de vakti varsa neden bunu eğlenmek için yapmıyoruz? Yarıştan özel bir şey beklemiyorum" dedi.İkisi de birbirine hayranEski atlet Bolt, Mbappe’nin ‘hızına hayran olduğunu’ söylerek şu ifadeleri kullanmıştı:
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mbappe, kylian mbappe, futbol, usain bolt, jamaika, koşu, 100 metre koşu, paris saint-germain (psg)
Dünyanın en hızlı adamına meydan okumuştu: Mbappe’den Bolt’a 100 metrede koşu yanıtı
Son yılların en büyük yıldızı olarak gösterilen Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe, kendisine 100 metre yarışında meydan okuyan dünya rekoru sahibi Usain Bolt’a cevap verdi.
Kısa mesafede üst üste yıllar boyunca rekorlar kıran Jamaikalı emekli atlet Usain Bolt, yakın zamanda hızı ve atletikliğiyle bilinen futbolcu Mbappe’ye 100 metre yarışında meydan okumuştu. Mbappe’den bu teklife cevap geldi. Fransız yıldız, Bolt ile yarışmayı kabul edeceğini duyurdu.
Mbappe, Bolt’un teklifi için, "Hızımın onun gibi birine ilham verdiğini bilmek güzel. O da herkese ilham verdi ve zamanında herkes Bolt’un koşusunu izlemek için uykusuz kaldı. Bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. O bana hayran olmadan önce ben de ona hayran olmuştum" ifadelerini kullandı.
Yarışla ilgili ünlü futbolcu, "Hiç şansım yok ama yine de bu harika. Eğer ikimizin de vakti varsa neden bunu eğlenmek için yapmıyoruz? Yarıştan özel bir şey beklemiyorum" dedi.
İkisi de birbirine hayran
Eski atlet Bolt, Mbappe’nin ‘hızına hayran olduğunu’ söylerek şu ifadeleri kullanmıştı:
Onun hızına hayramın. 100 metrede onunla en iyi formumda yarışmak isterim.