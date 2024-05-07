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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ankara-emniyetinde-cifte-sorusturma-gizli-tanik-desifre-oldu-1083554304.html
Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma: Gizli tanık deşifre oldu
Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma: Gizli tanık deşifre oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi... 07.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-07T10:17+0300
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ‘köstebek’ soruşturmasıyla ortaya atılan iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.Hürriyet'in haberine göre son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine 'Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı'.Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.4 polise soruşturma
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/icisleri-bakanligindan-ankaradaki-organize-suc-orgutune-yonelik-iddialara-iliskin-aciklama-1083506036.html
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emniyet müdürlüğü, fetö, fetö/pdy, müfettiş, polis
emniyet müdürlüğü, fetö, fetö/pdy, müfettiş, polis

Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma: Gizli tanık deşifre oldu

10:17 07.05.2024
© AAAnkara Emniyet Müdürlüğü
Ankara Emniyet Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2024
© AA
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İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi. Hürriyet'in haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memurunun gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün propagandacısı olan Güven'e sızdırdığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ‘köstebek’ soruşturmasıyla ortaya atılan iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Hürriyet'in haberine göre son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine 'Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı'.
Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.

4 polise soruşturma

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Kaplan’ın İzmir Cezaevi’nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu emniyet müdür yardımcısının şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.’nin bu kente gittiği belirlendi. Kaplan’ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir’e giderek Kaplan’ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan’ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik de deşifre oldu. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara’da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurtdışına kaçtı. Sertçelik, yurtdışındayken Kaplan davasında “M7” kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
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İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
5 Mayıs, 16:57
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