https://anlatilaninotesi.com.tr/20240507/ankara-emniyetinde-cifte-sorusturma-gizli-tanik-desifre-oldu-1083554304.html

Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma: Gizli tanık deşifre oldu

Ankara Emniyeti’nde çifte soruşturma: Gizli tanık deşifre oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi... 07.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-07T10:17+0300

2024-05-07T10:17+0300

2024-05-07T10:17+0300

türkiye

emniyet müdürlüğü

fetö

fetö/pdy

müfettiş

polis

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/02/1078013407_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c557c5d3cf3b979edee29d0574ed09af.jpg

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ‘köstebek’ soruşturmasıyla ortaya atılan iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.Hürriyet'in haberine göre son dönemde gizli yürütülen soruşturmalarda bilgilerin dışarıya sızdırılması üzerine 'Ankara Emniyeti’nde ‘köstebek’ soruşturması başlatıldı'.Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; yapılan çalışmalarda Narkotik Suçlarla Mücadele’de görevli polis memuru Serkan Dinçer’in ismine ulaşıldı. Terör savcılığınca başlatılan ve Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Dinçer tutuklandı. Dinçer’in, gizli yürütülen kritik soruşturmalarla ilgili bilgileri FETÖ’nün etkin propagandacısı olan firari Cevheri Güven ile yine örgüt bağlantılı kişilere sızdırdığı belirlendi. Bir polis memurunun ulaşamaya-cağı bilgileri bile elde ederek Güven’e servis etmekle suçlanan Dinçer’e bu bilgileri kimin aktardığı araştırılıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirliği’nde çalışan polis memuru Alper B.’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptığı belirlendi. VIP sorgulama olarak adlandırılan işlemde Alper B.’nin Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgulama yaptığı sırada sistem alarm verdi. Durumu fark eden Narkotik Daire Başkanlığı, resmi yazıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü uyardı. Erdoğan’ın T.C.’si ile sorgu yapan kişinin teknik büro polisi Alper B. olduğu ortaya çıktı. İdari soruşturma başlatılırken polisin “Gelen bir ihbar üzerine sorgulama yaptım” diyerek kendisini savunduğu öğrenildi.4 polise soruşturma

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/icisleri-bakanligindan-ankaradaki-organize-suc-orgutune-yonelik-iddialara-iliskin-aciklama-1083506036.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emniyet müdürlüğü, fetö, fetö/pdy, müfettiş, polis