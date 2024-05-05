https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/icisleri-bakanligindan-ankaradaki-organize-suc-orgutune-yonelik-iddialara-iliskin-aciklama-1083506036.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımlar üzerine mülkiye müfettişlerinin... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T16:57+0300

2024-05-05T16:57+0300

2024-05-05T16:57+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

iddia

organize suç örgütü

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İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır, yeniden büyük ve güçlü Türkiye için büyük bir gayretle çalışıldığı belirterek, son 10 ayda 15'i uluslararası, 40'ı ulusal, 78'i bölgesel, 336'sı yerel olmak üzere 469 organize suç örgütünün çökertildiği aktarıldı.Organize suç örgütleriyle mücadele sürerken bazı sosyal medya hesaplarından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile ilgili iddiaları içeren paylaşımların yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbul-emniyet-mudurlugunden-cok-sayida-uzun-namlulu-silah-ele-gecirildi-paylasimina-aciklama-1083497470.html

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içişleri bakanlığı, iddia, organize suç örgütü