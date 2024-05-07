Lavrov ve Suudi mevkidaşı Ferhan Filistin'deki durumu konuştu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları Refah kentine yönelik operasyonla beraber giderek artarken Lavrov ile Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışmanın etkili olduğu bölgede ve Kızıldeniz havzasında yaşanan gelişmelerin üzerinde özellikle durulan görüşmede bakanlar, Ortadoğu'da barış ve istikrarı baltalayan krizlerin ivedi siyasi ve diplomatik çözümü için uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin çabalarını birleştirmesi gerektiğini öngören ortak tutumlarını teyit etti.



Lavrov ve Ferhan, Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişim perspektiflerini de istişare ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Aralık 2023'teki Riyad ziyaretinde varılan mutabakatların hayata geçirilmesiyle ilgili görevler üzerinde durdular.



Putin'in Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşme bağlamında Rusya ve Suudi Arabistan tarafından ortak bildiri yayınlanmıştı.



Bildiride, liderlerin İsrail ile Filistin arasında devam eden Ortadoğu krizinde iki devlet kurulmasını öngören uluslararası kararların hayata geçirilmesinden yana oldukları vurgulanmıştı.