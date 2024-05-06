https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/yeni-iddianame-ana-dava-dosyasiyla-birlestirildi-erzan-hakkinda-istenen-hapis-cezasi-yine-artti-1083539504.html

Yeni iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi: Erzan hakkında istenen hapis cezası yine arttı

Yeni iddianame ana dava dosyasıyla birleştirildi: Erzan hakkında istenen hapis cezası yine arttı

Sputnik Türkiye

'Yüksek karlı gizli fon' dolandırıcılık davasında müşteki Fatih Altıntaş'ın şikayeti üzerine hazırlanan yeni iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T17:47+0300

2024-05-06T17:47+0300

2024-05-06T17:47+0300

seçil erzan

türkiye

dava

dolandırıcılık

ceza

müşteki

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında yargılaması süren Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılık davasında müşteki Altıntaş'ın şikayeti üzerine yeni iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca birleştirme talepli hazırlanan, Fatih Altıntaş'ın 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın müştekiyi bankada yatırım yapacağını söyleyerek söz konusu fona para yatırmaya ikna ettiği ve müştekiden 78 bin dolar aldığı kaydedildi.Müştekinin ifadelerine yer verilen iddianamede, Altıntaş sanık Erzan'ı eşi ile aynı köyden olması nedeniyle tanıdığını, 2023'te Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde zengin insanların para yatırdığı gizli fonlar olduğunu ve yatırım yapmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu beyan etti.Erzan'ın söz konusu fonun iki parmağının ucunda olduğunu kendisine söylediğini dile getiren müşteki 78 bin doları değerlendirmesi amacıyla kendisine verdiğini ifade etti.Müşteki Altıntaş, Erzan'a parasından ne kadar kazanacağını ve ne zaman geri alacağını sorması üzerine Erzan'ın net cevap vermediğini anlatarak, "Bana sürekli fona katılması için yeni kişiler bul, bulursan eğer sana da pay veririm demesi üzerine kendisinden şüphelenmeye başlamıştım. Bugüne kadar zararım giderilmedi" dedi.Erzan'ın dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Böylelikle dolandırıcılık davasında müşteki sayısı 27'ye yükseldi.Erzan'ın 84 yıldan 275 yıla kadar hapsi isteniyorduSanık Erzan hakkında "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 84 yıldan 275 yıla kadar istenen hapis cezası yeni iddianame ile 87 yıldan 285 yıla çıktı.Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/iki-iddianame-daha-kabul-edildi-secil-erzan-hakkinda-istenen-hapis-cezasi-275-yila-cikti-1083461418.html

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