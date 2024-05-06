https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/turkan-soraya-doktor-uyarisi-bahcede-bile-yurume-1083528341.html
Türkan Şoray'a doktor uyarısı: 'Bahçede bile yürüme'
Türkan Şoray'a doktor uyarısı: 'Bahçede bile yürüme'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a seyahat için doktoru izin... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T12:58+0300
2024-05-06T12:58+0300
2024-05-06T12:58+0300
yaşam
türkan şoray
oyuncu
hasta
doktor
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Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle Kıbrıs'a gidemeyecek. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan usta oyuncu Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için doktoru izin vermedi.Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu.Oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kadir-inanir-taburcu-edildi-1082452692.html
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türkan şoray, oyuncu, hasta, doktor
türkan şoray, oyuncu, hasta, doktor
Türkan Şoray'a doktor uyarısı: 'Bahçede bile yürüme'
Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a seyahat için doktoru izin vermedi.
Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle Kıbrıs'a gidemeyecek. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan usta oyuncu Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için doktoru izin vermedi.
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu.
Oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.