https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/turkan-soraya-doktor-uyarisi-bahcede-bile-yurume-1083528341.html

Türkan Şoray'a doktor uyarısı: 'Bahçede bile yürüme'

Türkan Şoray'a doktor uyarısı: 'Bahçede bile yürüme'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a seyahat için doktoru izin... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T12:58+0300

2024-05-06T12:58+0300

2024-05-06T12:58+0300

yaşam

türkan şoray

oyuncu

hasta

doktor

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Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray, sağlık problemleri nedeniyle Kıbrıs'a gidemeyecek. 30 Nisan'da zatürre teşhisi konulan usta oyuncu Türkan Şoray'ın doktoru seyahat için doktoru izin vermedi.Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu.Oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.

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Sputnik Türkiye

türkan şoray, oyuncu, hasta, doktor