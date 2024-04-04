https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kadir-inanir-taburcu-edildi-1082452692.html
Kadir İnanır taburcu edildi
Kadir İnanır taburcu edildi
Sputnik Türkiye
74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T10:38+0300
2024-04-04T10:38+0300
2024-04-04T10:38+0300
yaşam
kadir inanır
entübe
hasta
hastane
taburcu
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Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/muftuoglu-baykal-ve-ucayi-kaybettik-inanirla-kendini-hatirlatti-sahdamari-tikanikligi-niye-olur-1082148882.html
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kadir inanır, entübe, hasta, hastane, taburcu
kadir inanır, entübe, hasta, hastane, taburcu
Kadir İnanır taburcu edildi
74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.
Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.
Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.