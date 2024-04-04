https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/kadir-inanir-taburcu-edildi-1082452692.html

Kadir İnanır taburcu edildi

Kadir İnanır taburcu edildi

Sputnik Türkiye

74 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T10:38+0300

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2024-04-04T10:38+0300

yaşam

kadir inanır

entübe

hasta

hastane

taburcu

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Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.Tedavinin iyi gitmesi nedeniyle 27 Mart'ta ekstübe edilen İnanır, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alındı.Servise alındıktan sonra yakınlarıyla birebir temas kuran ve toparlama sürecine giren, fakat rehabilitasyon süreci devam edecek olan sanatçı, bugün hastaneden taburcu oldu.

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kadir inanır, entübe, hasta, hastane, taburcu