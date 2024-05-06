https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tff-hukuk-danismani-erdaldan-kayyim-iddialariyla-ilgili-aciklama-1083547369.html

TFF Hukuk Danışmanı Erdal'dan 'kayyım' iddialarıyla ilgili açıklama

TFF Hukuk Danışmanı Erdal'dan 'kayyım' iddialarıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

TFF Hukuk Danışmanı Erdal, "2008 yılında TFF’ye kayyım ataması yapıldı ancak bu, o dönem yürürlükte olan ve şimdi olmayan kanundaki geçici bir maddeyle yani... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T21:31+0300

2024-05-06T21:31+0300

2024-05-06T21:31+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

kayyım

hukuk

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen Erdal "Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

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türkiye futbol federasyonu (tff), kayyım, hukuk