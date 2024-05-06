https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tff-hukuk-danismani-erdaldan-kayyim-iddialariyla-ilgili-aciklama-1083547369.html
TFF Hukuk Danışmanı Erdal'dan 'kayyım' iddialarıyla ilgili açıklama
TFF Hukuk Danışmanı Erdal'dan 'kayyım' iddialarıyla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
TFF Hukuk Danışmanı Erdal, "2008 yılında TFF’ye kayyım ataması yapıldı ancak bu, o dönem yürürlükte olan ve şimdi olmayan kanundaki geçici bir maddeyle yani... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T21:31+0300
2024-05-06T21:31+0300
2024-05-06T21:31+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
kayyım
hukuk
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen Erdal "Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/arda-gulerin-real-madrid-ile-ilk-laliga-kupasini-kaldiracagi-tarih-belli-oldu-1083535184.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), kayyım, hukuk
türkiye futbol federasyonu (tff), kayyım, hukuk
TFF Hukuk Danışmanı Erdal'dan 'kayyım' iddialarıyla ilgili açıklama
TFF Hukuk Danışmanı Erdal, "2008 yılında TFF’ye kayyım ataması yapıldı ancak bu, o dönem yürürlükte olan ve şimdi olmayan kanundaki geçici bir maddeyle yani bir kereliğine yapıld." ifadesini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Danışmanı Avukat Tarkan Erdal yaptığı yazılı açıklamada , bilhassa sosyal medyada yayılan, “TFF kulüplerin seçim talebine cevap vermezse, 2008 olduğu gibi TFF’ye kayyım atanır” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunun bilinçli bir şekilde yanlış bilgilendirildiğini söyledi.
Bu durumun tamamen geçici maddeyle yapıldığının altını çizen Erdal "Birileri kasten kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor” ifadelerini kullandı.