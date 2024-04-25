https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rus-disisleri-polonyada-nukleer-silah-konuslandirma-dusunceleri-ongorulemez-sonuclara-yol-acabilir-1083154719.html
Rus Dışişleri: Polonya’da nükleer silah konuşlandırma düşünceleri öngörülemez sonuçlara yol açabilir
Rus Dışişleri: Polonya’da nükleer silah konuşlandırma düşünceleri öngörülemez sonuçlara yol açabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılması olasılığına ilişkin tartışmaları ‘tehlikeli oyun’ olarak... 25.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-25T16:22+0300
2024-04-25T16:22+0300
2024-04-25T16:22+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılması olasılığına ilişkin tartışmaları ‘tehlikeli oyun’ olarak tanımlarken, böyle bir adımın öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, ilgili soruya, “Durum son derece endişe verici. Bunlar kışkırtıcı niteliğinde tartışmalar olup, gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik bir girişimdir. Avrupa-Atlantik bölgesinde zaten Washington’un ve NATO ülkelerinin kışkırttığı ciddi bir kriz var” yanıtını verdi.Rus diplomat, “Eğer gerilimi daha da tırmandırma yoluna giderlerse - ki tartışmalar nükleer silahlar ile ilgili olarak yapılan henüz sözlü oyunlar olarak değerlendirilebilir - o zaman yeni bir gerilim dalgası yaşanacak. Ve genel olarak bu oyun çok tehlikelidir, sonuçları pek tahmin edilemeyebilir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/polonya-topraklarinda-nukleer-silah-konuslandirmayi-tartisiyor-1083150325.html
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rusya, sergey ryabkov, polonya, nükleer silah, abd
rusya, sergey ryabkov, polonya, nükleer silah, abd
Rus Dışişleri: Polonya’da nükleer silah konuşlandırma düşünceleri öngörülemez sonuçlara yol açabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılması olasılığına ilişkin tartışmaları ‘tehlikeli oyun’ olarak tanımlarken, böyle bir adımın öngörülemez sonuçlara yol açabileceği konusunda uyardı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD nükleer silahlarının Polonya’da konuşlandırılması olasılığına ilişkin tartışmaları ‘tehlikeli oyun’ olarak tanımlarken, böyle bir adımın öngörülemez sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, ilgili soruya, “Durum son derece endişe verici. Bunlar kışkırtıcı niteliğinde tartışmalar olup, gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik bir girişimdir. Avrupa-Atlantik bölgesinde zaten Washington’un ve NATO ülkelerinin kışkırttığı ciddi bir kriz var” yanıtını verdi.
Rus diplomat, “Eğer gerilimi daha da tırmandırma yoluna giderlerse - ki tartışmalar nükleer silahlar ile ilgili olarak yapılan henüz sözlü oyunlar olarak değerlendirilebilir - o zaman yeni bir gerilim dalgası yaşanacak. Ve genel olarak bu oyun çok tehlikelidir, sonuçları pek tahmin edilemeyebilir” ifadelerini kullandı.