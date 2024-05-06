https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/sputnik-muhabiri-bentleye-duzenlenen-suikastin-zanlilari-yakalandi-1083524471.html

'Sputnik muhabiri Bentley'e düzenlenen suikastin zanlıları yakalandı'

'Sputnik muhabiri Bentley'e düzenlenen suikastin zanlıları yakalandı'

Sputnik Türkiye

Sputnik Donbass muhabiri ABD asıllı Russell Bentley'i öldürdüğünden şüphe edilen zanlıların yakalandığı ve ifade verdiği belirtildi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T10:49+0300

2024-05-06T10:49+0300

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Rus basınına konuşan Bentley ailesinin avukatı, Sputnik muhabirini öldüren zanlıların yakalandığını ve Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi çalışanları tarafından sorguya çekildiğini söyledi.Bulunan kalıntılara yönelik olarak adli tıp incelemesi yapılacağını kaydeden avukat, zanlıların nezarethanede tutulduklarını ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadıklarını, gerekli prosedürlere uyduklarını anlattı.Avukat, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bentley'i kayıp kişiler listesine almıştı.19 Nisan'da Sputnik Donbass muhabiri Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiği teyit edilmişti.ABD'de doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gitmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rossiya-segodnyanin-genel-muduru-kiselev-bentleyin-katilleri-adalete-teslim-edilmeli-1083517746.html

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