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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/sputnik-muhabiri-bentleye-duzenlenen-suikastin-zanlilari-yakalandi-1083524471.html
'Sputnik muhabiri Bentley'e düzenlenen suikastin zanlıları yakalandı'
'Sputnik muhabiri Bentley'e düzenlenen suikastin zanlıları yakalandı'
Sputnik Türkiye
Sputnik Donbass muhabiri ABD asıllı Russell Bentley'i öldürdüğünden şüphe edilen zanlıların yakalandığı ve ifade verdiği belirtildi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rus basınına konuşan Bentley ailesinin avukatı, Sputnik muhabirini öldüren zanlıların yakalandığını ve Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi çalışanları tarafından sorguya çekildiğini söyledi.Bulunan kalıntılara yönelik olarak adli tıp incelemesi yapılacağını kaydeden avukat, zanlıların nezarethanede tutulduklarını ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadıklarını, gerekli prosedürlere uyduklarını anlattı.Avukat, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bentley'i kayıp kişiler listesine almıştı.19 Nisan'da Sputnik Donbass muhabiri Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiği teyit edilmişti.ABD'de doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gitmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rossiya-segodnyanin-genel-muduru-kiselev-bentleyin-katilleri-adalete-teslim-edilmeli-1083517746.html
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'Sputnik muhabiri Bentley'e düzenlenen suikastin zanlıları yakalandı'

10:49 06.05.2024 (güncellendi: 10:52 06.05.2024)
© Fotoğraf : Russell BentleyRussell Bentley poses for a photo during his visit to Mariupol in March 2022.
Russell Bentley poses for a photo during his visit to Mariupol in March 2022. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Fotoğraf : Russell Bentley
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Sputnik Donbass muhabiri ABD asıllı Russell Bentley'i öldürdüğünden şüphe edilen zanlıların yakalandığı ve ifade verdiği belirtildi.
Rus basınına konuşan Bentley ailesinin avukatı, Sputnik muhabirini öldüren zanlıların yakalandığını ve Rusya Soruşturma Komitesi Ana Askeri Soruşturma Dairesi çalışanları tarafından sorguya çekildiğini söyledi.

Bulunan kalıntılara yönelik olarak adli tıp incelemesi yapılacağını kaydeden avukat, zanlıların nezarethanede tutulduklarını ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkarmadıklarını, gerekli prosedürlere uyduklarını anlattı.

Avukat, soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi veremeyeceğini sözlerine ekledi.

Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bentley'i kayıp kişiler listesine almıştı.

19 Nisan'da Sputnik Donbass muhabiri Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiği teyit edilmişti.

ABD'de doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gitmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.
Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.
Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.
Sputnik’in Donetsk muhabiri Russell Bentley - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
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