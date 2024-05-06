https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rossiya-segodnyanin-genel-muduru-kiselev-bentleyin-katilleri-adalete-teslim-edilmeli-1083517746.html

Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev: Bentley’in katilleri adalete teslim edilmeli

Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev: Bentley’in katilleri adalete teslim edilmeli

Sputnik Türkiye

Sputnik haber ajansını da çatısı altında toplayan Rus medya grubu Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’in Donetsk muhabiri Russell... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:00+0300

2024-05-06T09:00+0300

2024-05-06T09:00+0300

ukrayna krizi

rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

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dmitriy kiselev

russell bentley

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Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Sputnik’e açıklamasında, Russell Bentley katillerinin yakalandığı ve sorguya çekildiği yönündeki haberi değerlendirdi.Kilelev, “Bu bizim savaş muhabirimizdi. Suç araştırılmalı. Cezanın kaçınılmazlığı ilkesi var. Adalet önünde herkes eşittir” dedi.Russell Bentley 8 Nisan'da Donetsk'te, Ukrayna'nın Petrovskiy bölgesine düzenlediği topçu saldırısının ardından kaybolmuştu. Dört gün sonra Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı onu kayıp kişiler listesine almıştı.Sputnik Donbass muhabiri Russell Bentley'in 64 yaşında hayatını kaybettiğini eşi Lyudmila doğrulamıştı.ABD’de doğup büyüyen Bentley, Ukrayna işgaline karşı direnen yerel milislere yardım etmek üzere 2014 yılında Donbass'a gelmişti. 2014-2017 yılları arasında 'Sut Vremeni' muharebe biriminde, Vostok Taburu'nda ve Han Özel Kuvvetler Taburu'nda görev yapmıştı. Donbass operasyonun ilk aşamasında Donetsk Havaalanı, Spartak, Avdeyevka ve Yasinovataya dahil olmak üzere en hararetli çatışmaların bazılarında yer almıştı.Askerlikten emekli olduktan sonra Bentleу, insani yardım çalışmalarına ve gazeteciliğe yönelmişti. Bentleу daha sonrasında 2021 yılında Rus vatandaşlığı almıştı.Bentleу gazetecilik çalışmaları esnasında Batılılara Donbass'taki hayata bölgeden farklı ve objektif bir bakış sağlayan çok sayıda video ve köşe yazısı yayımlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-zelenskiyin-terorist-rejimi-gazetecilere-karsi-av-baslatti-1082971625.html

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rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, sputnik, muhabir, savaş muhabiri, ukrayna, dmitriy kiselev, russell bentley, abd, kiev