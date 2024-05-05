https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/cezaevinde-kendine-zarar-veren-dilan-polatin-avukati-basvurdu-tahliye-mi-olacak--1083507220.html

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat'ın avukatı başvurdu: Tahliye mi olacak?

Cezaevinde kendine zarar veren Dilan Polat'ın avukatı başvurdu: Tahliye mi olacak?

Sputnik Türkiye

Kara para soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini yaraladığı iddia edildi. Avukatının Polat'ın tahliyesi için başvurduğu belirtildi... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T18:04+0300

2024-05-05T18:04+0300

2024-05-05T18:05+0300

türkiye

dilan polat

kara para

kara para aklama

adli tıp kurumu

soruşturma

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Kara para aklama suçlamasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, cezaevinde sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi.Tahliye talep edildiSabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu iddia edildi. Soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verildiği öğrenildi.Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek mi?Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.Savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı. Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/dilan-polat-cezaevinde-intihar-etmeye-calisti-hastaneye-kaldirildi-vucudunda-kesikler-var-1083433438.html

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dilan polat, kara para, kara para aklama, adli tıp kurumu, soruşturma