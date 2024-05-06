https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/samsunspordan-trabzonspor-maci-sonrasinda-gozaltina-alinan-2-taraftari-ile-ilgili-aciklama-1083549113.html

Samsunspor'dan Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklama

Samsunspor'dan Trabzonspor maçı sonrasında gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor maçından sonra çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili "Hukukun üstünlüğüne inanan kulübümüz, gözaltına alınan... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T23:16+0300

2024-05-06T23:16+0300

2024-05-06T23:16+0300

spor

samsunspor

trabzonspor

taraftar

gözaltı

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Samsunspor, Trabzonspor maçından sonra Çarşamba ilçesinde iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 2 taraftarı ile ilgili açıklama yaptı.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, taraftarların 2023 ve 2024 sezonu boyunca her koşulda kendi kulübünün ve takımının yanında durduğu belirtildi.Taraftarların Samsun'a gelen tüm rakip takım taraftarına centilmence davrandığı ve misafirlerini kentte en iyi şekilde ağırladığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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samsunspor, trabzonspor, taraftar, gözaltı