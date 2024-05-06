Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rusya-eski-ukrayna-icisleri-bakanini-arananlar-listesine-dahil-etti-1083519766.html
Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti
Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti
Sputnik Türkiye
Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T09:32+0300
2024-05-06T09:32+0300
ukrayna krizi
arsen avakov
ukrayna
ukrayna içişleri bakanlığı
rusya
rusya içişleri bakanlığı
aranan teröristler listesi
en çok aranan
vladimir zelenskiy
ermeni soykırımı
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083519470_0:147:2698:1665_1920x0_80_0_0_283c431d97caf335533a4ab8d3cf76b9.jpg
Geçmişte "Ermeni soykırımını tanıyalım" sözleriyle Türkiye'de büyük tepkilere neden olan eski Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmezken, 2014-2021 döneminde Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Avakov, 2022’de Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin tarafından Donbass’ta işlenen suçlarla ilgili açılan dava dosyalarında ismi geçen kişiler arasında gösterilmişti.Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.Avakov 2014 yılında göreve gelmiştiUkrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.Sözde soykırımı ‘Tanıyalım’ demiştiAvakov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmasının ardından benzer bir açıklamada bulunmuştu.Ukraynalı Bakan, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-hakkinda-arama-karari-cikardi-1083479092.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083519470_0:0:2528:1895_1920x0_80_0_0_b56bf28431c4834bc351463e7a2f07e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arsen avakov, ukrayna, ukrayna içişleri bakanlığı, rusya, rusya içişleri bakanlığı, aranan teröristler listesi, en çok aranan, vladimir zelenskiy, ermeni soykırımı
arsen avakov, ukrayna, ukrayna içişleri bakanlığı, rusya, rusya içişleri bakanlığı, aranan teröristler listesi, en çok aranan, vladimir zelenskiy, ermeni soykırımı

Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti

09:32 06.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYArsen Avakov
Arsen Avakov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone ol
Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı, eski Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Geçmişte "Ermeni soykırımını tanıyalım" sözleriyle Türkiye'de büyük tepkilere neden olan eski Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmezken, 2014-2021 döneminde Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Avakov, 2022’de Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin tarafından Donbass’ta işlenen suçlarla ilgili açılan dava dosyalarında ismi geçen kişiler arasında gösterilmişti.
Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.

Avakov 2014 yılında göreve gelmişti

Ukrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

Sözde soykırımı ‘Tanıyalım’ demişti

Avakov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmasının ardından benzer bir açıklamada bulunmuştu.
Ukraynalı Bakan, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
Ukrayna krizi
Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hakkında arama kararı çıkardı
4 Mayıs, 15:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала