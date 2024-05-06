https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rusya-eski-ukrayna-icisleri-bakanini-arananlar-listesine-dahil-etti-1083519766.html

Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti

Rusya, eski Ukrayna İçişleri Bakanı’nı arananlar listesine dahil etti

Sputnik Türkiye

Rusya'ya yönelik saldırı girişimlerinin düzenlenmesi ile ilgisi olan Ukraynalı yetkilileri yakalamaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Rusya İçişleri Bakanlığı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:32+0300

2024-05-06T09:32+0300

2024-05-06T09:32+0300

ukrayna krizi

arsen avakov

ukrayna

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Geçmişte "Ermeni soykırımını tanıyalım" sözleriyle Türkiye'de büyük tepkilere neden olan eski Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov ve eski Enformasyon Bakanı Yuriy Stets hakkında Rusya Ceza Kanunu uyarınca arama kararı çıkarıldığını duyurdu.Söz konusu kişilerin hangi madde üzerinden arandığına dair bilgi verilmezken, 2014-2021 döneminde Ukrayna İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen Avakov, 2022’de Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin tarafından Donbass’ta işlenen suçlarla ilgili açılan dava dosyalarında ismi geçen kişiler arasında gösterilmişti.Daha önce eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimlin, eski Rada Başkanı Vladimir Groysman ve eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov da bakanlığın arananlar listesine alınmıştı.Rusya İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, selefi Petr Poroşenko, Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Pavlyuk, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksandr Litvinenko, eski Adalet Bakanı Pavel Petrenko, eski Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Valentin Nalivayçenko ve bazı diğer Ukraynalı yetkililerin isimleri de yer alıyor.Avakov 2014 yılında göreve gelmiştiUkrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.Sözde soykırımı ‘Tanıyalım’ demiştiAvakov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada soykırım ifadesini kullanmasının ardından benzer bir açıklamada bulunmuştu.Ukraynalı Bakan, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/rusya-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-hakkinda-arama-karari-cikardi-1083479092.html

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