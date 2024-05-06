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Rusya Dışişleri: Saldırılara verilecek yanıt, Ukrayna'daki İngiliz varlıklarını kapsayabilir
Rusya Dışişleri: Saldırılara verilecek yanıt, Ukrayna'daki İngiliz varlıklarını kapsayabilir
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'un ‘Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğuna’ ilişkin sözlerinin ardından İngiliz... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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2024-05-06T17:16+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilirken, Casey’in, "Moskova’nın, İngiltere’nin gönderdiği silahlar yardımıyla Rusya'ya yönelik saldırılara karşılık olarak, İngiltere'nin Ukrayna'daki askeri tesislerinden herhangi birine saldırabileceği" konusunda bilgilendirildiği vurgulandı.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna'nın İngiliz silahlarını kullanarak Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamalarının şiddetle kınandığı vurgulanan mesajda, “Nigel Casey'e, Cameron'un düşmanca çıkışının, uzun menzilli seyir füzelerinin Kiev rejimine tedarikleri sırasında İngiliz tarafının verdiği ve bu silahların hiçbir koşulda Rusya topraklarında kullanılmayacağı yönündeki güvencelerle doğrudan çeliştiği kesin bir dille ifade edilmiştir. İngiltere Dışişleri Bakanı bu şekilde konuşarak daha önceki pozisyonunu tamamen reddetmiş ve ülkesini çatışmanın fiili bir tarafı olarak kabul etmiştir” ifadelerine yer verildi.Moskova’nın, Londra'yı İngiliz hükümetinin düşmanca adımlarının feci sonuçları üzerinde düşünmeye ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un açıklamalarını derhal yalanlamaya çağırdığı da eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/reuters-cameronun-kiev-ziyaretiyle-ilgili-kaldirdigi-haberi-tekrar-yayinladi-1083439180.html
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rusya, ukrayna, ingiltere, david cameron, moskova, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: Saldırılara verilecek yanıt, Ukrayna'daki İngiliz varlıklarını kapsayabilir
17:14 06.05.2024 (güncellendi: 17:16 06.05.2024)
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'un ‘Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğuna’ ilişkin sözlerinin ardından İngiliz büyükelçiyi çağıran Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeye yönelik olası saldırılara verilecek yanıt konusunda Londra’yı uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilirken, Casey’in, "Moskova’nın, İngiltere’nin gönderdiği silahlar yardımıyla Rusya'ya yönelik saldırılara karşılık olarak, İngiltere'nin Ukrayna'daki askeri tesislerinden herhangi birine saldırabileceği" konusunda bilgilendirildiği vurgulandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un Ukrayna'nın İngiliz silahlarını kullanarak Rus topraklarını vurma hakkına sahip olduğu yönündeki açıklamalarının şiddetle kınandığı vurgulanan mesajda, “Nigel Casey'e, Cameron'un düşmanca çıkışının, uzun menzilli seyir füzelerinin Kiev rejimine tedarikleri sırasında İngiliz tarafının verdiği ve bu silahların hiçbir koşulda Rusya topraklarında kullanılmayacağı yönündeki güvencelerle doğrudan çeliştiği kesin bir dille ifade edilmiştir. İngiltere Dışişleri Bakanı bu şekilde konuşarak daha önceki pozisyonunu tamamen reddetmiş ve ülkesini çatışmanın fiili bir tarafı olarak kabul etmiştir” ifadelerine yer verildi.
Moskova’nın, Londra'yı İngiliz hükümetinin düşmanca adımlarının feci sonuçları üzerinde düşünmeye ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un açıklamalarını derhal yalanlamaya çağırdığı da eklendi.