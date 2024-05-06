https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-senator-puskov-macron-fransayi-super-guc-olarak-gostermeye-calisiyor-1083528127.html
Rus Senatör Puşkov: Macron, Fransa’yı süper güç olarak göstermeye çalışıyor
Rus Senatör Puşkov: Macron, Fransa’yı süper güç olarak göstermeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rus Senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşme sırasında, ülkesini ‘büyük üçgen’ oluşturan Çin, ABD ve... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T12:38+0300
2024-05-06T12:38+0300
2024-05-06T13:01+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Fransa lideri Macron’un Paris’te Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme sırasında ülkesini süper güç olarak gösterme niyetinde olduğunu yazdı.Puşkov, “Macron, Paris’te Şi’yi kabul ediyor. Onun başlıca hırsı, büyük üçgen ülkeleri olan Çin, ABD ve Rusya’yla aynı seviyede durmak. Oysa Fransa’nın bunun için potansiyeli ve en azından Batı ittifakı içinde özerk politika uygulamasına izin veren yeterli bağımsızlığı yok” ifadesini kullandı.Fransa’nın, General Charles de Gaulle döneminde gözlemlenen bağımsızlığının Avrupa Birliği’ne ve Washington kontrolündeki NATO’ya feda edildiğini belirten Puşkov, Macron’un, Avrupa’nın stratejik özerklik kazanmak için çalışması gerektiği sözlerine artık kimsenin inanmadığını, çünkü AB ve özellikle Fransa’nın, ABD'nin çıkarlarına boyun eğdiğini gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Çin lideri, dün başlayan Avrupa turunun ilk durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kirim-macron-napolyonun-hatasini-tekrarlamak-icin-sabirsizlaniyor-1083435689.html
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aleksey puşkov, emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, rusya, abd, ukrayna krizi
aleksey puşkov, emmanuel macron, şi cinping, fransa, çin, rusya, abd, ukrayna krizi
Rus Senatör Puşkov: Macron, Fransa’yı süper güç olarak göstermeye çalışıyor
12:38 06.05.2024 (güncellendi: 13:01 06.05.2024)
Rus Senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşme sırasında, ülkesini ‘büyük üçgen’ oluşturan Çin, ABD ve Rusya ile aynı seviyeye konumlandırmaya çalışacağını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram paylaşımında, Fransa lideri Macron’un Paris’te Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme sırasında ülkesini süper güç olarak gösterme niyetinde olduğunu yazdı.
Puşkov, “Macron, Paris’te Şi’yi kabul ediyor. Onun başlıca hırsı, büyük üçgen ülkeleri olan Çin, ABD ve Rusya’yla aynı seviyede durmak. Oysa Fransa’nın bunun için potansiyeli ve en azından Batı ittifakı içinde özerk politika uygulamasına izin veren yeterli bağımsızlığı yok” ifadesini kullandı.
Fransa’nın, General Charles de Gaulle döneminde gözlemlenen bağımsızlığının Avrupa Birliği’ne ve Washington kontrolündeki NATO’ya feda edildiğini belirten Puşkov, Macron’un, Avrupa’nın stratejik özerklik kazanmak için çalışması gerektiği sözlerine artık kimsenin inanmadığını, çünkü AB ve özellikle Fransa’nın, ABD'nin çıkarlarına boyun eğdiğini gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Liderliği başkalarına vererek liderlik iddiasında bulunamazsınız. Macron bu çelişkiden çıkamayacak. Onun bir kez daha Pekin’i, Rusya yaklaşımını değiştirmeye ikna etme girişimi öncekilerle aynı sonuç verecek. Washington ve Berlin başaramadılar, Paris de başaramayacak.
Çin lideri, dün başlayan Avrupa turunun ilk durağı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek, Şi’nin aynı zamanda Paris’te iki lider arasındaki görüşmelere katılması beklenen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmesi planlanıyor.