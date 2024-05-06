https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-sehrinde-enerji-sistemini-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1083517440.html
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi şehrinde enerji sistemini ve mühimmat depolarını vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi şehrinde enerji sistemini ve mühimmat depolarını vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın Sumı şehrinin enerji... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T08:47+0300
2024-05-06T08:47+0300
2024-05-06T08:47+0300
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Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son hedefi Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırı yakınındaki Sumi şehri oldu.Ukrayna medyası, Sumi’de bir dizi patlamanın meydana geldiğini, ardından şehrin bazı semtlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi. Yerel idare, saldırı hedefinin enerji altyapısı olduğunu doğruladı.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Gece Sumi şehrine enerji altyapısı ve mühimmat depolarına saldırı düzenlendi. Saat 1.40’ta Sumı şehrinin kuzeydoğusunda, isabetin ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel direniş, patlamaların kimyasal üretimle ilgili Bilim ve Araştırma Enstitüsü tarafından duyulduğunu tahmininde bulundu” bilgisini verdi.Enstitü arazisinde, yer altı sığınaklarda çoklu roketatarlar için roketlerin üretildiğini anlatan koordinatörün tahmin ettiğine göre, nakledilmeye hazır hale getirilen füzelere insansız hava aracı (İHA) isabet etti.Ayrıca Harkov şehrinde de elektrik kesintilerinin yaşandığını dile getiren Lebedev, “Yerel sakinler, bunu Sumi şehrine yapılan saldırıya bağlıyor. Halihazırda Sumi ve Harkov’un büyük kısmına elektrik yok” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusunun-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-oceretino-kontrol-altina-alindi-1083496243.html
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rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, insansız hava aracı (iha)
rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, insansız hava aracı (iha)
Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi şehrinde enerji sistemini ve mühimmat depolarını vurdu
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın Sumı şehrinin enerji sistemini ve mühimmat depolarını bombaladığını belirtti.
Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son hedefi Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırı yakınındaki Sumi şehri oldu.
Ukrayna medyası, Sumi’de bir dizi patlamanın meydana geldiğini, ardından şehrin bazı semtlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi. Yerel idare, saldırı hedefinin enerji altyapısı olduğunu doğruladı.
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Gece Sumi şehrine enerji altyapısı ve mühimmat depolarına saldırı düzenlendi. Saat 1.40’ta Sumı şehrinin kuzeydoğusunda, isabetin ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel direniş, patlamaların kimyasal üretimle ilgili Bilim ve Araştırma Enstitüsü tarafından duyulduğunu tahmininde bulundu” bilgisini verdi.
Enstitü arazisinde, yer altı sığınaklarda çoklu roketatarlar için roketlerin üretildiğini anlatan koordinatörün tahmin ettiğine göre, nakledilmeye hazır hale getirilen füzelere insansız hava aracı (İHA) isabet etti.
Ayrıca Harkov şehrinde de elektrik kesintilerinin yaşandığını dile getiren Lebedev, “Yerel sakinler, bunu Sumi şehrine yapılan saldırıya bağlıyor. Halihazırda Sumi ve Harkov’un büyük kısmına elektrik yok” ifadesini kullandı.