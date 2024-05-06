https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-ordusu-ukraynanin-sumi-sehrinde-enerji-sistemini-ve-muhimmat-depolarini-vurdu-1083517440.html

Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi şehrinde enerji sistemini ve mühimmat depolarını vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın Sumi şehrinde enerji sistemini ve mühimmat depolarını vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun dün gece Ukrayna’nın Sumı şehrinin enerji... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T08:47+0300

2024-05-06T08:47+0300

2024-05-06T08:47+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

ukrayna

askeri operasyon

harkov

insansız hava aracı (iha)

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083488797_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_16ba4fa1bafc387161fd740079a1c30c.jpg

Ukrayna’nın genelinde askeri hedeflere ve silah üretimiyle bağlantılı olan tesislere hava saldırılarına devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin son hedefi Ukrayna’nın doğusunda Rusya sınırı yakınındaki Sumi şehri oldu.Ukrayna medyası, Sumi’de bir dizi patlamanın meydana geldiğini, ardından şehrin bazı semtlerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi. Yerel idare, saldırı hedefinin enerji altyapısı olduğunu doğruladı.Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Rusya yanlısı gizli yeraltı hareketinin koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, “Gece Sumi şehrine enerji altyapısı ve mühimmat depolarına saldırı düzenlendi. Saat 1.40’ta Sumı şehrinin kuzeydoğusunda, isabetin ardından şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel direniş, patlamaların kimyasal üretimle ilgili Bilim ve Araştırma Enstitüsü tarafından duyulduğunu tahmininde bulundu” bilgisini verdi.Enstitü arazisinde, yer altı sığınaklarda çoklu roketatarlar için roketlerin üretildiğini anlatan koordinatörün tahmin ettiğine göre, nakledilmeye hazır hale getirilen füzelere insansız hava aracı (İHA) isabet etti.Ayrıca Harkov şehrinde de elektrik kesintilerinin yaşandığını dile getiren Lebedev, “Yerel sakinler, bunu Sumi şehrine yapılan saldırıya bağlıyor. Halihazırda Sumi ve Harkov’un büyük kısmına elektrik yok” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusunun-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-oceretino-kontrol-altina-alindi-1083496243.html

rusya

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, harkov, insansız hava aracı (iha)