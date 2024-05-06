https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-istihbarati-abd-zelenskiyin-yerini-alacak-isim-arayisini-yogunlastirdi-1083532312.html
Rus istihbaratı: ABD, Zelenskiy’in yerini alacak isim arayışını yoğunlaştırdı
Rus istihbaratı: ABD, Zelenskiy’in yerini alacak isim arayışını yoğunlaştırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirdi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:15+0300
2024-05-06T14:15+0300
2024-05-06T14:23+0300
ukrayna krizi
rusya dış istihbart servisi (svr)
ukrayna
vladimir zelenskiy
abd
pyotr poroşenko
vitaliy kliçko
valeriy zalujnıy
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SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD’li yetkililer Zelenskiy’e alternatif olacak kişinin belirlenmesi için eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile birlikte çalışıyor. Değerlendirilen isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Avrupa Dayanışması Partisi lideri Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile ilgili temaslar kuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy ve eski Yüksek Verhovna Rada Başkanı Razumkov ile gizli çalışmalar başlatıldı. Cephedeki durumun aniden kötüleşmesi ve acilen lider değişikliğine ihtiyaç duyulması durumunda bu kişilerin talep görebileceği tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi.Savaş alanındaki başarısızlıklardan Zelenskiy’in sorumlu tutulacağı ve yerine listedeki isimlerden birinin oturtulacağı kaydedilirken Ukraynalıların başarısız Batı yanlısı politikadan duyduğu hayal kırıklığının kritik noktaya ulaşmasını önlemenin Washington’un başlıca amaçlarından biri olduğu belirtilirken şu değerlendirmeye yer verildi:Washington ve müttefiklerinin Zelenskiy’in Ukrayna’daki muhaliflerine “şimdilik itidal gösterme” çağrısında bulunduğunu kaydeden SVR, aslında Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın başında kimin bulunacağını umursamadığını ve hatta bunu gizlemediğini belirterek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ingiliz-analist-zelenskiy-cephedeki-durum-nedeniyle-tum-kuvvet-komutanlarini-acilen-topladi-1083485990.html
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rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, pyotr poroşenko, vitaliy kliçko, valeriy zalujnıy
rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, pyotr poroşenko, vitaliy kliçko, valeriy zalujnıy
Rus istihbaratı: ABD, Zelenskiy’in yerini alacak isim arayışını yoğunlaştırdı
14:15 06.05.2024 (güncellendi: 14:23 06.05.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirdi. Değerlendirilen isimler arasında eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy olduğu belirtildi.
SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD’li yetkililer Zelenskiy’e alternatif olacak kişinin belirlenmesi için eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile birlikte çalışıyor. Değerlendirilen isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Avrupa Dayanışması Partisi lideri Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile ilgili temaslar kuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy ve eski Yüksek Verhovna Rada Başkanı Razumkov ile gizli çalışmalar başlatıldı. Cephedeki durumun aniden kötüleşmesi ve acilen lider değişikliğine ihtiyaç duyulması durumunda bu kişilerin talep görebileceği tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi.
Savaş alanındaki başarısızlıklardan Zelenskiy’in sorumlu tutulacağı ve yerine listedeki isimlerden birinin oturtulacağı kaydedilirken Ukraynalıların başarısız Batı yanlısı politikadan duyduğu hayal kırıklığının kritik noktaya ulaşmasını önlemenin Washington’un başlıca amaçlarından biri olduğu belirtilirken şu değerlendirmeye yer verildi:
Zelenskiy, Ukrayna halkının ‘zihinleri ve kalpleri’ için verilen mücadeleyi bariz bir şekilde kaybetmeye başladı. Üstelik beş yıllık görev süresinin 20 Mayıs’ta sona ermesiyle devlet başkanı olarak meşruiyetini de tamamen kaybediyor. Amerikalılar ve Avrupalılar, Zelenskiy’nin şimdilik görevde kalmasını istiyor, çünkü Kiev rejiminin temsilcilerine ve Batılı silah üreticilerine muazzam gelirler sağlayan savaşı finanse etme planları Zelenskiy’e düğümlenmiş durumda.
Washington ve müttefiklerinin Zelenskiy’in Ukrayna’daki muhaliflerine “şimdilik itidal gösterme” çağrısında bulunduğunu kaydeden SVR, aslında Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın başında kimin bulunacağını umursamadığını ve hatta bunu gizlemediğini belirterek şunu ekledi:
Aslında Washington için önemli olan ülkenin başında olan kişinin Rusya’ya karşı silahlı çatışmayı sürdürecek güçte olması ve ‘son Ukraynalıya kadar olan savaşın’ durmaması.