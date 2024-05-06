https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-istihbarati-abd-zelenskiyin-yerini-alacak-isim-arayisini-yogunlastirdi-1083532312.html

Rus istihbaratı: ABD, Zelenskiy’in yerini alacak isim arayışını yoğunlaştırdı

Rus istihbaratı: ABD, Zelenskiy’in yerini alacak isim arayışını yoğunlaştırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Ukrayna devlet başkanlığı görevi için Vladimir Zelenskiy’e alternatif bulma çabalarını hızlandırdığını bildirdi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T14:15+0300

2024-05-06T14:15+0300

2024-05-06T14:23+0300

ukrayna krizi

rusya dış istihbart servisi (svr)

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

pyotr poroşenko

vitaliy kliçko

valeriy zalujnıy

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SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD’li yetkililer Zelenskiy’e alternatif olacak kişinin belirlenmesi için eski Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ile birlikte çalışıyor. Değerlendirilen isimler arasında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve Ukrayna parlamentosu Verhovna Rada’nın eski başkanı Dmitriy Razumkov’un olduğu kaydedildi.Açıklamada, “Avrupa Dayanışması Partisi lideri Poroşenko ve Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile ilgili temaslar kuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy ve eski Yüksek Verhovna Rada Başkanı Razumkov ile gizli çalışmalar başlatıldı. Cephedeki durumun aniden kötüleşmesi ve acilen lider değişikliğine ihtiyaç duyulması durumunda bu kişilerin talep görebileceği tahmin ediliyor” ifadesine yer verildi.Savaş alanındaki başarısızlıklardan Zelenskiy’in sorumlu tutulacağı ve yerine listedeki isimlerden birinin oturtulacağı kaydedilirken Ukraynalıların başarısız Batı yanlısı politikadan duyduğu hayal kırıklığının kritik noktaya ulaşmasını önlemenin Washington’un başlıca amaçlarından biri olduğu belirtilirken şu değerlendirmeye yer verildi:Washington ve müttefiklerinin Zelenskiy’in Ukrayna’daki muhaliflerine “şimdilik itidal gösterme” çağrısında bulunduğunu kaydeden SVR, aslında Beyaz Saray’ın Ukrayna’nın başında kimin bulunacağını umursamadığını ve hatta bunu gizlemediğini belirterek şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ingiliz-analist-zelenskiy-cephedeki-durum-nedeniyle-tum-kuvvet-komutanlarini-acilen-topladi-1083485990.html

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rusya dış istihbart servisi (svr), ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, pyotr poroşenko, vitaliy kliçko, valeriy zalujnıy