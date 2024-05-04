https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ingiliz-analist-zelenskiy-cephedeki-durum-nedeniyle-tum-kuvvet-komutanlarini-acilen-topladi-1083485990.html
İngiliz analist: Zelenskiy cephedeki durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
İngiliz analist: Zelenskiy cephedeki durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in cephedeki olumsuz durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını... 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T21:55+0300
2024-05-04T21:55+0300
2024-05-04T21:54+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
genelkurmay
cephe
aleksandr mercouris
ordu
batı
rus ordusu
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki kötü durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını söyledi.Mercouris, “Zelenskiy tüm kuvvet komutanlarını topladı ve generallere ne pahasına olursa olsun mevzilerini korumalarını ve kesinlikle geri çekilmemeleri talimatı verdi” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki durumunun son derece kötü olduğunu ve Rus birliklerinin ilerlemeye devam ettiğini belirten İngiliz uzman, Kiev'in bir dizi ciddi başarısızlığının ardından Batının Ukrayna yönetiminden cephenin çöküşünü durdurmasını talep etmeye başladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/amerikan-basini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-baslica-sorunu-personel-eksikligidir-1083326421.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, genelkurmay, cephe, aleksandr mercouris, ordu, batı, rus ordusu
ukrayna, vladimir zelenskiy, genelkurmay, cephe, aleksandr mercouris, ordu, batı, rus ordusu
İngiliz analist: Zelenskiy cephedeki durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in cephedeki olumsuz durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki kötü durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını söyledi.
Mercouris, “Zelenskiy tüm kuvvet komutanlarını topladı ve generallere ne pahasına olursa olsun mevzilerini korumalarını ve kesinlikle geri çekilmemeleri talimatı verdi” dedi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki durumunun son derece kötü olduğunu ve Rus birliklerinin ilerlemeye devam ettiğini belirten İngiliz uzman, Kiev'in bir dizi ciddi başarısızlığının ardından Batının Ukrayna yönetiminden cephenin çöküşünü durdurmasını talep etmeye başladığını kaydetti.