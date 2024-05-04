https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/ingiliz-analist-zelenskiy-cephedeki-durum-nedeniyle-tum-kuvvet-komutanlarini-acilen-topladi-1083485990.html

İngiliz analist: Zelenskiy cephedeki durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı

İngiliz analist: Zelenskiy cephedeki durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in cephedeki olumsuz durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını... 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T21:55+0300

2024-05-04T21:55+0300

2024-05-04T21:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

genelkurmay

cephe

aleksandr mercouris

ordu

batı

rus ordusu

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081589035_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cc20a64c2a82ebed8d18f65d937c2562.jpg

Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in cephedeki kötü durum nedeniyle tüm kuvvet komutanlarını acilen topladığını söyledi.Mercouris, “Zelenskiy tüm kuvvet komutanlarını topladı ve generallere ne pahasına olursa olsun mevzilerini korumalarını ve kesinlikle geri çekilmemeleri talimatı verdi” dedi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki durumunun son derece kötü olduğunu ve Rus birliklerinin ilerlemeye devam ettiğini belirten İngiliz uzman, Kiev'in bir dizi ciddi başarısızlığının ardından Batının Ukrayna yönetiminden cephenin çöküşünü durdurmasını talep etmeye başladığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/amerikan-basini-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-baslica-sorunu-personel-eksikligidir-1083326421.html

ukrayna

ordu

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, vladimir zelenskiy, genelkurmay, cephe, aleksandr mercouris, ordu, batı, rus ordusu