Rus askeri uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz

“Son zamanlarda Batılı temsilciler tarafından Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaş başlatma niyetlerine ilişkin birçok açıklama yapıldı. Bu bizim için artık özel askeri operasyon değil, bir savaş olacak ve gereklilik halinde onları bozguna uğratmak için taktik nükleer silahlar kullanmak durumunda kalacağız. Bugün bu tatbikatlar da bunun için yapılıyor. Biz, açıklanan her türlü tehdide karşı hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Burada en önemli şey de, orduyu bu tehditlere karşı eğitmektir. Ve şu anda yaptığımızın tam olarak bu olduğunu düşünüyorum.”