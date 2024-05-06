https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rus-askeri-uzman-natoya-nukleer-silahla-karsilik-vermeye-hazir-oldugumuzu-gosterecegiz-1083541048.html
Rus askeri uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
Rus askeri uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıkları ile ilgili haberi yorumlayan Rus askeri uzman... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T18:14+0300
2024-05-06T18:14+0300
2024-05-06T18:14+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
tatbikat
aleksandr perenciyev
nato
batılı ülkeler
nükleer silah
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıklarına başlandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konuların üzerinde çalışılacağı bilgisini verdi.Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Aleksandr Perenciyev, Radyo Sputnik’e açıklamasında stratejik olmayan nükleer silahlar ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.Perenciyev, “Stratejik olmayan nükleer silahlar öncelikle kısa ve orta menzilli füzelerin yanı sıra nükleer yüklü hava bombalarıdır. Örneğin İskender (taktik füze) sistemleri, nükleer savaş başlığıyla donatılmış olması durumunda stratejik olmayan silahtır. Amaç, NATO’nun Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan eylemlere başlaması halinde, Rusya’nın nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere mevcut tüm araçlarla kendisini savunmaya hazır olduğunu NATO’ya göstermektir” diye konuştu.Herhangi bir tatbikatın amacının ordu birliklerini belirli tehditleri püskürtecek şekilde hazırlamak olduğuna dikkat çeken Perenciyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/rus-askeri-uzman-turkiye-natoda-yabancilar-arasindaki-oteki-1083123235.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, tatbikat, aleksandr perenciyev, nato, batılı ülkeler, nükleer silah
Rus askeri uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
Rusya Genelkurmay Başkanlığı’nın stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıkları ile ilgili haberi yorumlayan Rus askeri uzman Perenciyev, Rusya’nın bu tatbikatla NATO’ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğunu göstereceğine vurgu yaptı.
Rusya Genelkurmay Başkanlığı, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikat hazırlıklarına başlandığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise tatbikatlar sırasında stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin konuların üzerinde çalışılacağı bilgisini verdi.
Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Aleksandr Perenciyev, Radyo Sputnik’e açıklamasında stratejik olmayan nükleer silahlar ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
Perenciyev, “Stratejik olmayan nükleer silahlar öncelikle kısa ve orta menzilli füzelerin yanı sıra nükleer yüklü hava bombalarıdır. Örneğin İskender (taktik füze) sistemleri, nükleer savaş başlığıyla donatılmış olması durumunda stratejik olmayan silahtır. Amaç, NATO’nun Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti’ne karşı saldırgan eylemlere başlaması halinde, Rusya’nın nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere mevcut tüm araçlarla kendisini savunmaya hazır olduğunu NATO’ya göstermektir” diye konuştu.
Herhangi bir tatbikatın amacının ordu birliklerini belirli tehditleri püskürtecek şekilde hazırlamak olduğuna dikkat çeken Perenciyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Son zamanlarda Batılı temsilciler tarafından Ukrayna’da Rusya’ya karşı savaş başlatma niyetlerine ilişkin birçok açıklama yapıldı. Bu bizim için artık özel askeri operasyon değil, bir savaş olacak ve gereklilik halinde onları bozguna uğratmak için taktik nükleer silahlar kullanmak durumunda kalacağız. Bugün bu tatbikatlar da bunun için yapılıyor. Biz, açıklanan her türlü tehdide karşı hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Burada en önemli şey de, orduyu bu tehditlere karşı eğitmektir. Ve şu anda yaptığımızın tam olarak bu olduğunu düşünüyorum.”