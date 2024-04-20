https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-zelenskiyin-terorist-rejimi-gazetecilere-karsi-av-baslatti-1082971625.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy’in terörist rejimi gazetecilere karşı av başlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy’in terörist rejimi gazetecilere karşı av başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı... 20.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-20T14:38+0300
2024-04-20T14:38+0300
2024-04-20T14:38+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
gazeteci
av
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082420628_0:62:3065:1786_1920x0_80_0_0_d0f131c3d7f65f7bb4bc0bc6c592a189.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı askerler tarafından öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi:“Gazeteciye yönelik bu kasıtlı ve soğukkanlı cinayeti, Rus medya temsilcilerine, savaş muhabirlerine ve topluma mal olmuş kişilere yönelik gerçek av başlatan Zelensky rejiminin çirkin terörist doğasının yeni bir teyidi olarak görüyoruz. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki Rus muhabirleri öncelikli hedef ilan ettiğine ilişkin belgesel kanıtları yayınlayan kişi Yeremin olmuştu. Yeremin’in öldürülmesi, bu kanlı suç, gazetecilik görevi dürüstçe yerine getirildiği için alınan intikam olarak değerlendirilmeli”Rus muhabirin İHA’dan atılan bombaların patlaması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden Rus gazetecilere yönelik yeni acımasız cinayeti derhal ve kararlı bir şekilde kınamalarını talep ediyoruz. Her zamanki sessizlikleriyle, Kiev’deki radikallere medya temsilcilerine yönelik yeni, daha da korkunç terör saldırıları için tam yetki veriyorlar ve böylece onların suç ortağı haline geliyorlar” diye kaydetti.BM: Gazetecilerin öldürülmesi soruşturulmalıBirleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm gazetecilerin öldürülmesine karşıyız ve cinayetlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082420628_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0ec482a31cad01b49daf81fa16802813.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, gazeteci, av
vladimir zelenskiy, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, gazeteci, av
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy’in terörist rejimi gazetecilere karşı av başlattı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı askerler tarafından öldürülmesini, Kiev rejiminin gazetecilik görevinin dürüstçe yerine getirenlerden aldığı intikam olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı askerler tarafından öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi:
“Gazeteciye yönelik bu kasıtlı ve soğukkanlı cinayeti, Rus medya temsilcilerine, savaş muhabirlerine ve topluma mal olmuş kişilere yönelik gerçek av başlatan Zelensky rejiminin çirkin terörist doğasının yeni bir teyidi olarak görüyoruz. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki Rus muhabirleri öncelikli hedef ilan ettiğine ilişkin belgesel kanıtları yayınlayan kişi Yeremin olmuştu. Yeremin’in öldürülmesi, bu kanlı suç, gazetecilik görevi dürüstçe yerine getirildiği için alınan intikam olarak değerlendirilmeli”
Rus muhabirin İHA’dan atılan bombaların patlaması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden Rus gazetecilere yönelik yeni acımasız cinayeti derhal ve kararlı bir şekilde kınamalarını talep ediyoruz. Her zamanki sessizlikleriyle, Kiev’deki radikallere medya temsilcilerine yönelik yeni, daha da korkunç terör saldırıları için tam yetki veriyorlar ve böylece onların suç ortağı haline geliyorlar” diye kaydetti.
BM: Gazetecilerin öldürülmesi soruşturulmalı
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm gazetecilerin öldürülmesine karşıyız ve cinayetlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.