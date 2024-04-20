https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/rusya-disisleri-bakanligi-zelenskiyin-terorist-rejimi-gazetecilere-karsi-av-baslatti-1082971625.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy’in terörist rejimi gazetecilere karşı av başlattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Zelenskiy’in terörist rejimi gazetecilere karşı av başlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı... 20.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-20T14:38+0300

2024-04-20T14:38+0300

2024-04-20T14:38+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

gazeteci

av

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Ukrayna’daki özel askeri operasyon bölgesinde görev yapan savaş muhabiri Semyon Yeremin’in Ukraynalı askerler tarafından öldürülmesini şu sözlerle değerlendirdi:“Gazeteciye yönelik bu kasıtlı ve soğukkanlı cinayeti, Rus medya temsilcilerine, savaş muhabirlerine ve topluma mal olmuş kişilere yönelik gerçek av başlatan Zelensky rejiminin çirkin terörist doğasının yeni bir teyidi olarak görüyoruz. Ukrayna ordusunun cephe hattındaki Rus muhabirleri öncelikli hedef ilan ettiğine ilişkin belgesel kanıtları yayınlayan kişi Yeremin olmuştu. Yeremin’in öldürülmesi, bu kanlı suç, gazetecilik görevi dürüstçe yerine getirildiği için alınan intikam olarak değerlendirilmeli”Rus muhabirin İHA’dan atılan bombaların patlaması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Zaharova, “İlgili uluslararası kuruluşlardan ve insan hakları örgütlerinden Rus gazetecilere yönelik yeni acımasız cinayeti derhal ve kararlı bir şekilde kınamalarını talep ediyoruz. Her zamanki sessizlikleriyle, Kiev’deki radikallere medya temsilcilerine yönelik yeni, daha da korkunç terör saldırıları için tam yetki veriyorlar ve böylece onların suç ortağı haline geliyorlar” diye kaydetti.BM: Gazetecilerin öldürülmesi soruşturulmalıBirleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm gazetecilerin öldürülmesine karşıyız ve cinayetlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

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vladimir zelenskiy, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, gazeteci, av