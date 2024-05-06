https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/rheinmetallden-ukraynaya-100-km-menzile-sahip-top-mermisi-saglama-sozu-1083523340.html
Rheinmetall’den Ukrayna’ya 100 km menzile sahip top mermisi sağlama sözü
Rheinmetall’den Ukrayna’ya 100 km menzile sahip top mermisi sağlama sözü
Sputnik Türkiye
Alman savunma şirketi Rheinmetall’in bu yıl Ukrayna’ya aralarında 100 kilometre menzile sahip yüz binlerce top mermisi teslim edeceği belirtildi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T10:31+0300
2024-05-06T10:31+0300
2024-05-06T10:31+0300
ukrayna krizi
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Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Handelsblatt gazetesine açıklamasında, “Düsseldorf şirketi bu yıl Ukrayna’ya yüzbinlerce mermi sağlayacak. Buna 100 kilometre menzile sahip top mermisi prototipleri de dahil” ifadesini kullandı.Papperger’e göre topçular, oyunun kurallarını değiştiriyorŞirketin Almanya’daki yeni topçu fabrikasının yapımının devam ettiğini, ayrıca Litvanya’da da yeni üretim tesisinin yapılmakta olduğunu anlatan Rheinmetall CEO’su, bir fabrikayı da Ukrayna’da açmayı planladıklarını söyledi.Avrupa’nın en büyük askeri teçhizat üreticilerinden biri olan Rheinmetall, geçen yıl üretimini yüzde 12 artırarak 7 milyar 100 milyon euro’ya çıkarmıştı. Şirketin yıllık raporunda, Ukrayna’daki silahlı çatışma nedeniyle talepte yaşanan artışın “büyük fayda” getirdiği kaydedilmişti.Rheinmetall ayrıca Ukrayna ordusuna doğrudan teslimat yoluyla ve değişim programları kapsamında şu ana kadar 100’den fazla Marder aracı teslim etmişti. Şirket, Alman hükümetinin talimatı üzerine Ukrayna’ya bu yıl içinde ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı daha sağlayacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/almanya-ukrayna-ordusuna-10-marder-piyade-savas-araci-ve-leopard-2-icin-mermi-teslim-etti-1083286895.html
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rheinmetall, almanya, savunma, ukrayna, askeri yardım, mühimmat, topçu mühimmat, rusya, olaf scholz
rheinmetall, almanya, savunma, ukrayna, askeri yardım, mühimmat, topçu mühimmat, rusya, olaf scholz
Rheinmetall’den Ukrayna’ya 100 km menzile sahip top mermisi sağlama sözü
Alman savunma şirketi Rheinmetall’in bu yıl Ukrayna’ya aralarında 100 kilometre menzile sahip yüz binlerce top mermisi teslim edeceği belirtildi.
Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Handelsblatt gazetesine açıklamasında, “Düsseldorf şirketi bu yıl Ukrayna’ya yüzbinlerce mermi sağlayacak. Buna 100 kilometre menzile sahip top mermisi prototipleri de dahil” ifadesini kullandı.
Papperger’e göre topçular, oyunun kurallarını değiştiriyor
Şirketin Almanya’daki yeni topçu fabrikasının yapımının devam ettiğini, ayrıca Litvanya’da da yeni üretim tesisinin yapılmakta olduğunu anlatan Rheinmetall CEO’su, bir fabrikayı da Ukrayna’da açmayı planladıklarını söyledi.
Avrupa’nın en büyük askeri teçhizat üreticilerinden biri olan Rheinmetall, geçen yıl üretimini yüzde 12 artırarak 7 milyar 100 milyon euro’ya çıkarmıştı. Şirketin yıllık raporunda, Ukrayna’daki silahlı çatışma nedeniyle talepte yaşanan artışın “büyük fayda” getirdiği kaydedilmişti.
Rheinmetall ayrıca Ukrayna ordusuna doğrudan teslimat yoluyla ve değişim programları kapsamında şu ana kadar 100’den fazla Marder aracı teslim etmişti.
Şirket, Alman hükümetinin talimatı üzerine Ukrayna’ya bu yıl içinde ek olarak 20 adet Marder piyade savaş aracı daha sağlayacağını duyurmuştu.