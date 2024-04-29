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Almanya, Ukrayna ordusuna 10 Marder piyade savaş aracı ve Leopard 2 için mermi teslim etti
Almanya, Ukrayna ordusuna 10 Marder piyade savaş aracı ve Leopard 2 için mermi teslim etti
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Ukrayna’ya, mühimmatı ile birlikte 10 adet Marder piyade savaş aracını, ayrıca Leopard 2 tankları için mermiler içeren sıradaki askeri yardım... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T22:49+0300
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Alman hükümetinin internet sitesinde yayınlanan, Ukrayna’ya yönelik yenilenmiş yardım listesine göre Almanya, Ukrayna’ya mühimmatı ile birlikte 10 adet Marder piyade savaş aracını, ayrıca Leopard 2 tankları için mermiler içeren sıradaki askeri yardım paketini teslim etti.Yeni yardım paketinde ayrıca Skynex hava savunma sistemi, daha önce teslim edilen IRIS-T SLM hava savunma sistemleri için füzeler ve Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemleri için yaklaşık 30 bin mühimmat yer alıyor.Ukrayna’ya aynı zamanda 7 bin 500 adet 155 mm’lik topçu mühimmatı teslim edildi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak' olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240428/macron-fransa-ve-almanya-onumuzdeki-aylarda-ukraynaya-askeri-yardim-gonderecek-1083226235.html
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almanya, ukrayna ordusu, askeri yardım, leopard 2, iris-t, gepard, rusya, sergey lavrov, abd, nato
almanya, ukrayna ordusu, askeri yardım, leopard 2, iris-t, gepard, rusya, sergey lavrov, abd, nato

Almanya, Ukrayna ordusuna 10 Marder piyade savaş aracı ve Leopard 2 için mermi teslim etti

22:49 29.04.2024
Marder piyade savaş aracı
Marder piyade savaş aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
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Almanya’nın Ukrayna’ya, mühimmatı ile birlikte 10 adet Marder piyade savaş aracını, ayrıca Leopard 2 tankları için mermiler içeren sıradaki askeri yardım paketini teslim ettiği öğrenildi.
Alman hükümetinin internet sitesinde yayınlanan, Ukrayna’ya yönelik yenilenmiş yardım listesine göre Almanya, Ukrayna’ya mühimmatı ile birlikte 10 adet Marder piyade savaş aracını, ayrıca Leopard 2 tankları için mermiler içeren sıradaki askeri yardım paketini teslim etti.
Yeni yardım paketinde ayrıca Skynex hava savunma sistemi, daha önce teslim edilen IRIS-T SLM hava savunma sistemleri için füzeler ve Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemleri için yaklaşık 30 bin mühimmat yer alıyor.
Ukrayna’ya aynı zamanda 7 bin 500 adet 155 mm’lik topçu mühimmatı teslim edildi.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bu durumun adeta 'ateşle oynamak' olduğunu dile getiriyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı.
Kremlin ise Batı'dan Ukrayna'ya silah sevk etmesinin müzakereler için iyi olmadığını ve hatta olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.
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