Putin yarın Kremlin'de yemin edecek: 5. görev dönemi resmen başlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Otomobil sahipleri dikkat: 'Ucuz kasko dönemi bitecek'
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
9 dk
SESLİ HABER
Daily Mail: Ukrayna için en kötü barış, savaştan daha iyi
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski NATO generali: Batı'nın ölümcül hatası
11:11
3 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
11:26
6 dk
SESLİ HABER
İran’dan ABD’ye ‘İsrail’ yaptırımları
11:45
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna istihbaratı: Ruslar her an ele geçirebilir
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yabancı ajan yasası kriz yarattı: ABD ziyareti iptal edildi
12:08
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere’nin ‘Rusya’ korkusu: Askeri projeyi görüşüyorlar
12:22
1 dk
SESLİ HABER
‘Macron, Napolyon’un hatasını tekrarlamak istiyor’
12:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Dugin: Putin geleneksel değerleri koruduğu için Batı'da sevilmiyor
15:10
3 dk
SESLİ HABER
Çin basını: Batı’nın kazanmasına yardımcı olmayacak
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA ajanı: Batı, Putin’i hafife aldı
15:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rusya’yla anlaşma iddialarını reddetti
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD-Ukrayna anlaşmasına Elon Musk tepkisi: Çılgınlık
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin bağımsız politikası ABD'yi rahatsız ediyor
18:23
5 dk
SESLİ HABER
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra ilk kez Türkiye’ye en yakın sınır noktasında
18:56
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi maddelerini askıya aldı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Aşırı tükedildiğinde ölümcül etkileri olabilecek 13 yiyecek belli oldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon açıkladı: Rus ve ABD askerleri aynı üste bulunuyor
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’dan itiraf: Rusya, Batı’dan daha etkili
19:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Ordu Radyosu: ABD sistemleri başarısız oldu
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Ukrayna kayıplarını eksik bildirmiş olabilir
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan'da Türk rüzgarı: 52 altın madalya
21:04
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Avrupa’da en ucuz tatil destinasyonları
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İlköğretimdeki ‘hayalet’ kız öğrenciler
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akıllı şehirlerin atık yönetimleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
17:47
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rus ordusu ele geçirecek
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
2023 yılında en çok altın üreten ülkeler belli oldu
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Nijer: Rusya’nın desteği Batı’dan daha pragmatik
18:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:30
13 dk
SESLİ HABER
BRICS, doların alternatifi olabilir
18:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, tüm kuvvet komutanlarını acilen topladı
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'nin yeni komutanından ‘harekete geçme’ uyarısı
19:22
2 dk
SESLİ HABER
İtalya'dan Macron'a ret
19:31
2 dk
SESLİ HABER
İsrail'den Türkiye'ye gelip Suriyelilerin böbreklerini sattılar
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Batı hazır değil
19:48
2 dk
SESLİ HABER
38 yıl boyunca erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan adamın hikayesi film oluyor
20:07
2 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyadan açıklandı: Al Jazeera resmen yasaklandı
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rossiya Segodnya’nın Genel Müdürü Kiselev’den Bentley’in katillerine ilişkin açıklama geldi
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi için ikinci kez iflas kararı
20:34
2 dk
SESLİ HABER
Endonezya ve Suudi Arabistan, AB’yi ikna etmeye çalışıyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD üniversitelerine polis müdahalesi: 2 bin 500 gözaltı
20:51
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/putin-yarin-kremlinde-yemin-edecek-5-gorev-donemi-resmen-basliyor-1083539130.html
Putin yarın Kremlin'de yemin edecek: 5. görev dönemi resmen başlıyor
Putin yarın Kremlin'de yemin edecek: 5. görev dönemi resmen başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında kazandığı devlet başkanı seçiminden sonra yarın yemin ederek yeni dönemde görevine başlayacak. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T17:38+0300
2024-05-06T17:38+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
kremlin sarayı
devlet başkanı
devlet başkanlığı seçimi
görev süresi
rusya devlet duması
rusya federasyonu devlet başkanlığı fonu
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083539116_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_56b47749fa5a6effe65f879b2b979c0d.jpg
Rusya’da Mart ayında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28’ini alan Putin, yarın Kremlin Sarayı’nda düzenlenecek törenle yemin edip 6 yıl daha görevini sürdürmeye devam edecek.Putin'in yemin etmesiyle iş başındaki hükümet de istifa edecek. 2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlayacak.Putin, yemin töreninden sonra yeni hükümetin kurulması için başbakan adayını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin onayına sunacak. Parlamento, başbakan adayını kabul etme ya da reddetme yetkisine sahip. Eğer milletvekilleri başbakan adayını 3 defa reddederse bu defa Putin, kendisi doğrudan parlamentonun onayına gerek olmadan başbakanı atayabilecek. Böyle bir durumda Putin, parlamentoyu feshetme ve yeniden milletvekili seçimleri yapma hakkına sahip olacak.Başbakan adaylığı için Mişustin’in ismi öne çıkıyorRus basınında yapılan yorumlarda, mevcut Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in değişme ihtimalinin zor olduğu görüşü öne çıkıyor.Ukrayna'daki özel askeri harekat döneminde Batı ülkelerinin yaptırımları yüzünden ekonomik anlamda çöküş yaşanması beklenen ülke ekonomisinin, beklentilerin aksine büyüme sağladığı gerekçesiyle Mişustin başarılı bir hükümet başkanı olarak görülüyor.Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.Rusya Devlet Başkanı Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs’a kadar sürebilecek. Ancak başbakan ve bakanlar kurulu aday listesinin 7 Mayıs’ta yemin töreninden sonra hemen parlamentoya sunulacağı, ertesi gün de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da onaylanabileceği öngörülüyor.Ekonomi kanadında isim değişikliği beklenmiyorMevcut bakanlar kurulunda ekonomi ve maliye ile ilgili bakanlıklarda başarılı icraat dolayısıyla ciddi bir isim değişikliği beklenmiyor.Batılı ülkeler, Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın ardından Rusya'nın ekonomisi ve uluslararası ticaretine yönelik modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarını uygulamaya başladı. Özellikle yaptırımlarla, Rus ekonomisinin temelini oluşturan enerji, finans, savunma sanayisi, lojistik ve havacılık gibi sektörler hedef alındı.Batı’daki bankalarda, Rusya’ya ait 300 milyar dolardan fazla varlık donduruldu. Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarıldı. Batılı çok sayıda şirket harekatın başlamasının ardından Rusya pazarından çekildi, faaliyetlerini durdurdu veya önemli oranda azalttı. Aynı yıl ülke ekonomisi yüzde 2.1 küçüldü.Ancak bütün bunlara rağmen görevdeki Mişustin hükümetinin aldığı tedbirlerle Rus ekonomisi bazı aksaklıklara rağmen 2023'te Avrupa ve ABD'yi geride bırakarak yüzde 3.6 büyüme gerçekleştirdi. Hatta geçen yıl ülkedeki işsizlik oranı yüzde 2.9’a kadar gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.Lavrov ve Şoygu'nun devam etmesi bekleniyorUzun yıllardır Rus diplomasinin başında bulunan tecrübeli isim Sergey Lavrov’un dışişleri bakanlığı, Rus ordusunu ve Ukrayna’daki savaşı yöneten Sergey Şoygu’nun da savunma bakanlığı koltuğunu koruyacağı konuşuluyor.Yeni hükümeti bekleyen ödevlerRus lider Putin’in ekonomik alanda yeni hükümetten beklentisi yüksek.Rusya’nın yeni bölgeleri olarak nitelendirdiği Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin kalkınmasına yönelik ödevleri hükümetin masasına koyacak olan Putin, yeni silahların seri üretimi ve bu yöndeki bilimsel araştırmaların artmasını bekliyor.Hükümetin uluslararası finans alanında dolardan bağımsız hareket etmek için Rusya’nın ortaklarıyla çalışmalarına ağırlık vermesini isteyen Putin’in öncelikleri arasında Rusya’ya yatırım yapılması, girişimcilerin devlet tarafından desteklenmesi de yer alıyor.Rus toplumunu Batı’nın sapkın kültürel değerlerinden korumaya yönelik politikaları öncelikleri arasında sıralayan Putin'in, eğitim kalitesinin artırılması ve ailenin korunmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesini bekliyor.Putin 5. kez devlet başkanı oluyorPutin'in görev süresini uzatacak 2020'deki anayasa değişikliği referandumunu halk yüzde 77.92 ile kabul etmişti. Bu anayasa düzenlemesiyle Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te bugün sona erecek iki dönemlik görev süresi sıfırlandı. Böylece Putin, yeniden devlet başkanı seçildi. Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu da açıldı.Bu yıl 15-17 Mart'taki devlet başkanı seçiminde sandıktan galip çıkan Putin, Rusya Devlet Başkanlığı görevini 5. kez yapacak. Sovyetler Birliği döneminde 1975'te Devlet Güvenlik Komitesi'nde (KGB) istihbarat elemanı olarak çalışma hayatına başlayan Putin, 1998'de Rusya Federasyonu'nun istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) direktörlüğünü yaptı.1999'da Rusya'nın 5. başbakanı olan Putin, 31 Aralık 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ani şekilde istifa etmesiyle devlet başkan vekili oldu.2000'de yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Putin, 2008'e kadar bu görevi 2 dönem yürüttü. Putin, iktidarının ilk döneminde Çeçenistan savaşı kapsamında güvenlik konularında etkin politikalar geliştirdi. Aynı zamanda dağılan Sovyetler Birliği’nden miras kalan kötü ekonomik koşulları düzeltmek için ilk adımları atmaya başlayan Putin, Batı ile iyi ilişkiler kurdu, yeni petrol ve doğal gaz anlaşmaları yaptı.Batı’dan çektiği yatırımlarla Rus ekonomisini geliştirmeye çalışan Putin, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde devlet mallarının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan oligarklarla mücadele etti.Putin, ikinci başkanlık döneminde, yayılmacı olarak nitelediği Batılı politikaları engellemeye yönelik hedefler geliştirdi. NATO’nun genişlemesine karşı koymak için çıkarlarını savunma çabasına giren Moskova, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez olduğu tezini öne çıkardı.2008-2012 döneminde devlet başkanlığına Dmitriy Medvedev seçilirken, Putin 2. kez Rusya'nın başbakanı oldu. Moskova, NATO'nun 2008'deki zirvede Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifak'a üyeliklerini gündeme getirmesini, Rusya’ya yönelik çevreleme politikası olarak değerlendirdi.2008’de Rusya-Gürcistan savaşı yaşandı. Moskova, savaş sonrasında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’yı tanıdı.Bu dönemde dünya ekonomik krizinin sonuçlarının üstesinden gelmekle meşgul olan Moskova, 1990’larda yaşanan demografik sorunu çözmek için uğraştı.Putin, 2012-2018 döneminde 3. kez tekrar devlet başkanı seçildi. Batı ile rekabetin yaşandığı bu dönemde, NATO’nun Rus nüfuz alanında etkin olma çabasına dikkati çekilerek, İttifak Rusya için başlıca askeri tehdit olarak benimsendi.Ukrayna krizinin baş göstermesi üzerine Rusya, 2014'te Kırım'ı referandumda çıkan yüzde 97 civarındaki oy oranıyla yeniden topraklarına kattı.Rusya, Belarus ve Kazakistan tarafından temelleri atılan, sonradan Kırgızistan ve Ermenistan’ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği resmen 2015’te kuruldu.Putin, 2018'deki seçimlerde de yaklaşık yüzde 77 oy alarak 4. kez devlet başkanı oldu. Bu dönem, Rusya ile Batı arasında gerek siyasi gerek ekonomik olarak gerginliğin en hat safhada yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti.Ukrayna krizinin sıcak çatışmalara dönüştüğü sürecin başında Putin, 21 Şubat 2022’de Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.Putin, 24 Şubat 2022’de sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlattıklarını duyurdu.Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgeleri Putin’in 30 Eylül 2022’de imzaladığı kararnameyle Rusya'nın yeni bölgeleri oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/putin-rusya-tarihi-meydan-okumalarin-ustesinden-basariyla-geldi-1083537431.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083539116_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_3b9179f0b399b1e9d38d33fff5105b4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, görev süresi, rusya devlet duması, rusya federasyonu devlet başkanlığı fonu
vladimir putin, kremlin, kremlin sarayı, devlet başkanı, devlet başkanlığı seçimi, görev süresi, rusya devlet duması, rusya federasyonu devlet başkanlığı fonu

Putin yarın Kremlin'de yemin edecek: 5. görev dönemi resmen başlıyor

17:38 06.05.2024
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Multimedya arşivine gidinRussian President Vladimir Putin after delivering his annual Presidential Address to the Federal Assembly at the Manezh Central Exhibition Hall (File)
Russian President Vladimir Putin after delivering his annual Presidential Address to the Federal Assembly at the Manezh Central Exhibition Hall (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında kazandığı devlet başkanı seçiminden sonra yarın yemin ederek yeni dönemde görevine başlayacak.
Rusya’da Mart ayında yüzde 77.49 katılım oranıyla yapılan devlet başkanı seçiminde oyların yüzde 87.28’ini alan Putin, yarın Kremlin Sarayı’nda düzenlenecek törenle yemin edip 6 yıl daha görevini sürdürmeye devam edecek.

Putin'in yemin etmesiyle iş başındaki hükümet de istifa edecek. 2020'de yapılan anayasa değişikliği gereği artık yeni hükümet Rusya parlamentosunun onayıyla görevine başlayacak.

Putin, yemin töreninden sonra yeni hükümetin kurulması için başbakan adayını Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da milletvekillerinin onayına sunacak. Parlamento, başbakan adayını kabul etme ya da reddetme yetkisine sahip. Eğer milletvekilleri başbakan adayını 3 defa reddederse bu defa Putin, kendisi doğrudan parlamentonun onayına gerek olmadan başbakanı atayabilecek. Böyle bir durumda Putin, parlamentoyu feshetme ve yeniden milletvekili seçimleri yapma hakkına sahip olacak.

Başbakan adaylığı için Mişustin’in ismi öne çıkıyor

Rus basınında yapılan yorumlarda, mevcut Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in değişme ihtimalinin zor olduğu görüşü öne çıkıyor.

Ukrayna'daki özel askeri harekat döneminde Batı ülkelerinin yaptırımları yüzünden ekonomik anlamda çöküş yaşanması beklenen ülke ekonomisinin, beklentilerin aksine büyüme sağladığı gerekçesiyle Mişustin başarılı bir hükümet başkanı olarak görülüyor.

Başbakan, atanmasından sonra başbakan yardımcılıkları ile icracı bakanlıklar için adaylarını önerecek. Parlamentonun, kabinenin bu üyelerini de onaylaması gerekecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma’nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs’a kadar sürebilecek. Ancak başbakan ve bakanlar kurulu aday listesinin 7 Mayıs’ta yemin töreninden sonra hemen parlamentoya sunulacağı, ertesi gün de Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da onaylanabileceği öngörülüyor.

Ekonomi kanadında isim değişikliği beklenmiyor

Mevcut bakanlar kurulunda ekonomi ve maliye ile ilgili bakanlıklarda başarılı icraat dolayısıyla ciddi bir isim değişikliği beklenmiyor.

Batılı ülkeler, Şubat 2022'de başlayan özel askeri harekatın ardından Rusya'nın ekonomisi ve uluslararası ticaretine yönelik modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarını uygulamaya başladı. Özellikle yaptırımlarla, Rus ekonomisinin temelini oluşturan enerji, finans, savunma sanayisi, lojistik ve havacılık gibi sektörler hedef alındı.

Batı’daki bankalarda, Rusya’ya ait 300 milyar dolardan fazla varlık donduruldu. Rus bankaları SWIFT sisteminden çıkarıldı. Batılı çok sayıda şirket harekatın başlamasının ardından Rusya pazarından çekildi, faaliyetlerini durdurdu veya önemli oranda azalttı. Aynı yıl ülke ekonomisi yüzde 2.1 küçüldü.

Ancak bütün bunlara rağmen görevdeki Mişustin hükümetinin aldığı tedbirlerle Rus ekonomisi bazı aksaklıklara rağmen 2023'te Avrupa ve ABD'yi geride bırakarak yüzde 3.6 büyüme gerçekleştirdi. Hatta geçen yıl ülkedeki işsizlik oranı yüzde 2.9’a kadar gerileyerek tarihin en düşük seviyesine indi.

Lavrov ve Şoygu'nun devam etmesi bekleniyor

Uzun yıllardır Rus diplomasinin başında bulunan tecrübeli isim Sergey Lavrov’un dışişleri bakanlığı, Rus ordusunu ve Ukrayna’daki savaşı yöneten Sergey Şoygu’nun da savunma bakanlığı koltuğunu koruyacağı konuşuluyor.

Yeni hükümeti bekleyen ödevler

Rus lider Putin’in ekonomik alanda yeni hükümetten beklentisi yüksek.

Rusya’nın yeni bölgeleri olarak nitelendirdiği Donetsk, Lugansk halk cumhuriyetleri, Zaporojye ve Herson bölgelerinin kalkınmasına yönelik ödevleri hükümetin masasına koyacak olan Putin, yeni silahların seri üretimi ve bu yöndeki bilimsel araştırmaların artmasını bekliyor.

Hükümetin uluslararası finans alanında dolardan bağımsız hareket etmek için Rusya’nın ortaklarıyla çalışmalarına ağırlık vermesini isteyen Putin’in öncelikleri arasında Rusya’ya yatırım yapılması, girişimcilerin devlet tarafından desteklenmesi de yer alıyor.

Rus toplumunu Batı’nın sapkın kültürel değerlerinden korumaya yönelik politikaları öncelikleri arasında sıralayan Putin'in, eğitim kalitesinin artırılması ve ailenin korunmasına yönelik politikaların hayata geçirilmesini bekliyor.

Putin 5. kez devlet başkanı oluyor

Putin'in görev süresini uzatacak 2020'deki anayasa değişikliği referandumunu halk yüzde 77.92 ile kabul etmişti. Bu anayasa düzenlemesiyle Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te bugün sona erecek iki dönemlik görev süresi sıfırlandı. Böylece Putin, yeniden devlet başkanı seçildi. Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu da açıldı.

Bu yıl 15-17 Mart'taki devlet başkanı seçiminde sandıktan galip çıkan Putin, Rusya Devlet Başkanlığı görevini 5. kez yapacak. Sovyetler Birliği döneminde 1975'te Devlet Güvenlik Komitesi'nde (KGB) istihbarat elemanı olarak çalışma hayatına başlayan Putin, 1998'de Rusya Federasyonu'nun istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) direktörlüğünü yaptı.

1999'da Rusya'nın 5. başbakanı olan Putin, 31 Aralık 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in ani şekilde istifa etmesiyle devlet başkan vekili oldu.

2000'de yapılan devlet başkanı seçimini kazanan Putin, 2008'e kadar bu görevi 2 dönem yürüttü. Putin, iktidarının ilk döneminde Çeçenistan savaşı kapsamında güvenlik konularında etkin politikalar geliştirdi. Aynı zamanda dağılan Sovyetler Birliği’nden miras kalan kötü ekonomik koşulları düzeltmek için ilk adımları atmaya başlayan Putin, Batı ile iyi ilişkiler kurdu, yeni petrol ve doğal gaz anlaşmaları yaptı.

Batı’dan çektiği yatırımlarla Rus ekonomisini geliştirmeye çalışan Putin, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde devlet mallarının özelleştirilmesiyle ortaya çıkan oligarklarla mücadele etti.

Putin, ikinci başkanlık döneminde, yayılmacı olarak nitelediği Batılı politikaları engellemeye yönelik hedefler geliştirdi. NATO’nun genişlemesine karşı koymak için çıkarlarını savunma çabasına giren Moskova, ABD’nin tek kutuplu dünya düzeninin kabul edilemez olduğu tezini öne çıkardı.

2008-2012 döneminde devlet başkanlığına Dmitriy Medvedev seçilirken, Putin 2. kez Rusya'nın başbakanı oldu. Moskova, NATO'nun 2008'deki zirvede Ukrayna ve Gürcistan’ın İttifak'a üyeliklerini gündeme getirmesini, Rusya’ya yönelik çevreleme politikası olarak değerlendirdi.

2008’de Rusya-Gürcistan savaşı yaşandı. Moskova, savaş sonrasında Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya ve Abhazya’yı tanıdı.

Bu dönemde dünya ekonomik krizinin sonuçlarının üstesinden gelmekle meşgul olan Moskova, 1990’larda yaşanan demografik sorunu çözmek için uğraştı.

Putin, 2012-2018 döneminde 3. kez tekrar devlet başkanı seçildi. Batı ile rekabetin yaşandığı bu dönemde, NATO’nun Rus nüfuz alanında etkin olma çabasına dikkati çekilerek, İttifak Rusya için başlıca askeri tehdit olarak benimsendi.

Ukrayna krizinin baş göstermesi üzerine Rusya, 2014'te Kırım'ı referandumda çıkan yüzde 97 civarındaki oy oranıyla yeniden topraklarına kattı.

Rusya, Belarus ve Kazakistan tarafından temelleri atılan, sonradan Kırgızistan ve Ermenistan’ın da üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliği resmen 2015’te kuruldu.

Putin, 2018'deki seçimlerde de yaklaşık yüzde 77 oy alarak 4. kez devlet başkanı oldu. Bu dönem, Rusya ile Batı arasında gerek siyasi gerek ekonomik olarak gerginliğin en hat safhada yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna krizinin sıcak çatışmalara dönüştüğü sürecin başında Putin, 21 Şubat 2022’de Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı.

Putin, 24 Şubat 2022’de sabahın erken saatlerinde televizyondan halka hitap ederek Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlattıklarını duyurdu.

Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Herson bölgeleri Putin’in 30 Eylül 2022’de imzaladığı kararnameyle Rusya'nın yeni bölgeleri oldu.
Russian President Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
DÜNYA
Putin: Rusya, tarihi meydan okumaların üstesinden başarıyla geldi
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала