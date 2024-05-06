https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/putin-rusya-tarihi-meydan-okumalarin-ustesinden-basariyla-geldi-1083537431.html

Putin: Rusya, tarihi meydan okumaların üstesinden başarıyla geldi

Putin: Rusya, tarihi meydan okumaların üstesinden başarıyla geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin tarihi meydan okumaların üstesinden başarıyla geldiğini söyledi. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:29+0300

2024-05-06T16:29+0300

2024-05-06T17:11+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kremlin

kremlin sarayı

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Yarın düzenlenecek göreve başlama töreniyle Kremlin'deki 5. dönemine resmen başlayacak olan Rusya lideri Putin, teamüller gereği görevinden istifa edecek hükümet üyeleriyle son toplantısını yaptı.Toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin tarihi meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını belirterek "En zorlu tarihi meydan okumalara karşı hak ettikleri yanıtlar aradık ve genel olarak bunların üstesinden başarıyla geldik. İlkesel açıdan önemli olan ise, mevcut sorunları çözmeye devam ettik. Temel ulusal hedefler ve öncelikler kapsamında kalkınma gündemi üzerinde tutarlı bir şekilde çalıştık" dedi.'Kiev Donbass sakinleriyle alay etti'Kiev rejiminin Donbass sakinleriyle 8 yıl boyunca alay ettiğini söyleyen Putin, Rusya'nın bu durum karşısında bölge sakinlerini korumak için silahlı önlem almak zorunda kaldığını ifade etti.Putin, mevcut hükümetin 2000 yılında patlak veren koronavirüs pandemisiyle mücadele koşullarında göreve başladığını ve bu zor sınavı layıkıyla atlattığını kaydederek, 2022 yılında ise Ukrayna'daki durum nedeniyle başka sorunlar çıktığını anlattı.Rus lider, "2022 yılında başka sorunlar çıktı. Zira Donbass'ta yaşayan insanlarla alay edilen 8 yılın ardından sorunu barışçıl araçlarla çözemeyeceğimize ikna olduk. Kısa süre sonra da bizimle oyun oynadıkları ortaya çıktı ve bu insanları korumak için silah yoluyla olağanüstü önlemler almak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya'yla birleşen bölgelerde önceden ve şu anda yaşayan insanların Rusya'yı her zaman tarihi anavatanları olarak gördüklerini, Rusya'nın da onları 'kendi insanları' saydığını vurguladı.'Rusya'ya karşı ekonomik saldırı başlatıldı'Bu gelişmeler ışığında Rusya'ya karşı ekonomik saldırı başlatıldığını, hasımların Rusya'yı ekonomik olarak çökertmek, kitlesel işsizlik yaratmak ve işletmelerin kapanmasına yol açmak, ülkeyi içeriden yıkmak istediğini söyleyen Devlet Başkanı, ancak söz konusu güçlerin hiçbir şekilde başarılı olamadığının altını çizdi.Rus lider şu ifadeleri kullandı:Rusya hükümetinin bu saldırıları başarıyla püskürttüğüne vurgu yapan Rus lider, geçen yıl Rus ekonomisinin dünya ekonomisinden daha yüksek bir büyüme hızı elde ettiğine dikkat çekti. Putin, Rusya'nın sadece Avrupa'nın önde gelen ülkelerini değil, aynı zamanda G7 ülkelerini de büyüme göstergesi açısından geri bıraktığını kaydetti.Tören yarın 12:00'de başlayacakRusya lideri Putin, Kremlin'deki 5. dönemine yarın saat 12:00'de yapılacak resmi törenle başlayacak.Rusya Anayasası uyarınca geleneksel olarak gerçekleştirilen bu törende Putin, yemin ederek 6 yıl sürecek yeni görev dönemine adımını atmış olacak.

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vladimir putin, rusya, kremlin, kremlin sarayı