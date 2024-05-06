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Özel'den Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin açıklama: Tarih belli oldu mu?
Özel'den Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin açıklama: Tarih belli oldu mu?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soru üzerine, "Bize henüz böyle bir... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T13:17+0300
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Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığına dair soru üzerine, Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti:Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.Sinan Ateş iddianamesiÖzgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin soru üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, hem Ateş'in ailesini, hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini söyledi.İddianameyle ilgili basın kuruluşlarında çıkan haberlerde "iddianamede bir şey olmadığı" yönünde ifadelerin yer aldığını aktaran Özel, "Normalde ne beklersiniz? İddianameyle birlikte gizli yürütülen önemli bir soruşturmada yeni bilgiler öğrenmek istersiniz. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalem alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisinden randevu talebinde bulunduğunu, bugün görüşeceklerini bildiren Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz." sözlerini sarf etti.'Henüz böyle bir başvuru yapılmadı'CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.'CHP'yi tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı'Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirdi."Bunlar eski zamanlarda, 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği öz güvensizliği atamamış bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri" diyen Özel, şu görüşleri paylaştı:
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti

Özel'den Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin açıklama: Tarih belli oldu mu?

13:17 06.05.2024 (güncellendi: 13:18 06.05.2024)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soru üzerine, "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." dedi.
Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığına dair soru üzerine, Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti:
"Ben gazetecilik merakına sonuna kadar saygılıyım ancak konunun, sorunun cevabına bu kısmı için, bu cevap için muhatap ben değilim. Benim söylemem doğru olmaz. Ben sadece kendimin ne yaptığını söyleyebilirim. Detaylı bir dosya hazırlamıştık, o dosyayı Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede gündemimize aldık. Üzerinde konuştuk. Ben bu konuda önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum. Bu ümidimi koruyorum. O zaman da söylemiştim, dikkatle takip edeceğiz. Belki Sayın Erdoğan bu konuda bir açıklama yaparsa ondan sonra o günle ilgili diğer detaylar aleniyet kazanabilir. Ama benim aksini yapmam müzakere tekniğine uygun bir davranış olmaz."
Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Sinan Ateş iddianamesi

Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin soru üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, hem Ateş'in ailesini, hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini söyledi.
İddianameyle ilgili basın kuruluşlarında çıkan haberlerde "iddianamede bir şey olmadığı" yönünde ifadelerin yer aldığını aktaran Özel, "Normalde ne beklersiniz? İddianameyle birlikte gizli yürütülen önemli bir soruşturmada yeni bilgiler öğrenmek istersiniz. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalem alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisinden randevu talebinde bulunduğunu, bugün görüşeceklerini bildiren Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz." sözlerini sarf etti.

'Henüz böyle bir başvuru yapılmadı'

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.

'CHP'yi tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı'

Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirdi.
"Bunlar eski zamanlarda, 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği öz güvensizliği atamamış bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri" diyen Özel, şu görüşleri paylaştı:
"Türkiye'nin birinci partisini, yüzde 38 oy almış bir partiyi, gelecek seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar öz güvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam, kayıt dışı siyasete karşıyız. Her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hiç kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisini tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle öz güvensiz sorularla, öz güvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız."
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