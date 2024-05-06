https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ozelden-erdoganin-iadeiziyaretine-iliskin-aciklama-bize-henuz-boyle-bir-basvuru-yapilmadi-1083528924.html

Özel'den Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin açıklama: Tarih belli oldu mu?

Özel'den Erdoğan'ın iadeiziyaretine ilişkin açıklama: Tarih belli oldu mu?

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soru üzerine, "Bize henüz böyle bir... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T13:17+0300

2024-05-06T13:17+0300

2024-05-06T13:18+0300

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Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede, tutuklu generallerin durumlarına ilişkin konunun gündeme geldiği ve Erdoğan'ın "Talimat verdim" ifadelerini kullandığına dair soru üzerine, Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. Ben şöyle dedim, bana böyle dediler dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu seyrini engellemiş olursunuz." ifadesini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, konuyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin, şunları kaydetti:Erdoğan'la görüşmelerinde Gezi Parkı davası, 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini aktaran Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu. Ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok şey net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım." değerlendirmesinde bulundu.Sinan Ateş iddianamesiÖzgür Özel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin soru üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, hem Ateş'in ailesini, hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini söyledi.İddianameyle ilgili basın kuruluşlarında çıkan haberlerde "iddianamede bir şey olmadığı" yönünde ifadelerin yer aldığını aktaran Özel, "Normalde ne beklersiniz? İddianameyle birlikte gizli yürütülen önemli bir soruşturmada yeni bilgiler öğrenmek istersiniz. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalem alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil." diye konuştu.Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisinden randevu talebinde bulunduğunu, bugün görüşeceklerini bildiren Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz." sözlerini sarf etti.'Henüz böyle bir başvuru yapılmadı'CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaret tarihinin belli olup olmadığına dair soruya ise "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır." yanıtını verdi.'CHP'yi tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı'Özgür Özel, "parti içinde karışıklık olduğu" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, söz konusu iddiaları bazen kendisinin de duyduğunu dile getirdi."Bunlar eski zamanlarda, 47 yıl seçim kazanamamanın verdiği öz güvensizliği atamamış bazı arkadaşlarımızın değerlendirmeleri" diyen Özel, şu görüşleri paylaştı:

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti