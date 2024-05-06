https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/nedim-sener-demli-27-belediye-baskanina-kayyum-yolda-1083521824.html

Nedim Şener: DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda

Nedim Şener: DEM’li 27 belediye başkanına kayyum yolda

Sputnik Türkiye

Nedim Şener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T10:05+0300

2024-05-06T10:05+0300

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nedim şener

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Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzasıyla DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerine yönelik soruşturmalar hakkında bilgi istediğini belirterek, "Yani daha önce kapatılan PKK terör örgütünün partilerinin devamı olan PKK/DEM parti hakkında da kapatma davası için ilk adım atılmış oldu" diye yazdı.DEM Parti'nin seçim kazanan 78 belediye başkanından 27'si hakkında soruşturma ve kovuşturma bulunduğunu kaydeden Şener, "Kısacası, kesinleşmiş hüküm olmadığı için seçime girme hakkı bulunan bu 27 PKK/DEM’li belediye başkanının hakkında soruşturma ve yargılama devam ettiğinden dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa ve Belediye Kanunu’na göre kayyum atanması yasal zorunluluk. Bakanlığın çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/dem-parti-batman-il-baskani-gozaltina-alindi-1083158224.html

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dem parti, dem parti, nedim şener, kayyum, kayyım