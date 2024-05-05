https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/yuzuklerin-efendisi-ve-titanik-filmlerinin-ingiliz-aktoru-bernard-hill-oldu-1083508248.html
Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill öldü
Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill öldü
Sputnik Türkiye
"Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T19:07+0300
2024-05-05T19:07+0300
2024-05-05T19:32+0300
yaşam
yüzüklerin efendisi
bernard hill
titanik
oyuncu
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Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.Bernard Hill kimdir?Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-1083449047.html
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Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill öldü
19:07 05.05.2024 (güncellendi: 19:32 05.05.2024)
"Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti.
Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.
Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.
Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.
İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.
Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.