https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/yuzuklerin-efendisi-ve-titanik-filmlerinin-ingiliz-aktoru-bernard-hill-oldu-1083508248.html

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill öldü

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik filmlerinin İngiliz aktörü Bernard Hill öldü

Sputnik Türkiye

"Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T19:07+0300

2024-05-05T19:07+0300

2024-05-05T19:32+0300

yaşam

yüzüklerin efendisi

bernard hill

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Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.Bernard Hill kimdir?Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/gazeteci-celal-baslangic-hayatini-kaybetti-1083449047.html

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