https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/kiev-ulkedeki-muhimmat-uretimini-abnin-finanse-etmesini-istiyor-1083534988.html

Kiev, ülkedeki mühimmat üretimini AB'nin finanse etmesini istiyor

Kiev, ülkedeki mühimmat üretimini AB'nin finanse etmesini istiyor

Sputnik Türkiye

Brüksel'de AB Dönem Başkanı Belçika tarafından düzenlenen AB-Ukrayna Savunma Sanayileri Forumu'nun açılışında konuşan Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T15:12+0300

2024-05-06T15:12+0300

2024-05-06T15:12+0300

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Askeri alanda işbirliğine ilişkin ilk Avrupa-Ukrayna Forumu'nun açılışında konuşan Kamışin, “Bizim forumdaki ana görevimiz Ukrayna ordusu için ek fon bulmak. Benim görevim Ukrayna'da üretim için bu fonları sağlamak” ifadelerini kullanırken, ülkesindeki savunma üretiminin Avrupa fonları tarafından finanse edilmesini istediklerinin altını çizdi.Danimarka ve Kanada’nın bazı silah ve mühimmatların Ukrayna'da üretimini finanse etmeyi kabul ettiğine dikkat çeken Kamışin, “Bugün Ukrayna'da üretim yapmak için ek fonlar aramaya devam ediyoruz” diye konuştu.Borrell: AB, Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmek istiyorForumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri malzemenin, doğrudan ülke içinde üretilmesinin sağlanmasının nakliye maliyetlerinden tasarruf ve daha hızlı tedarik sağlayacağını söyledi.Bu konferansa katılan 25 AB üyesi ülkeden 140 şirketin bu fırsatı Ukrayna ile güçlerini birleştirmek için kullanması gerektiğine değinen Borrell, böylece üretimi doğrudan Ukrayna'da sağlamayı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu mühimmatın daha fazla miktarda ve daha hızlı üretimi için Avrupa finansmanını kullanma fırsatlarının neler olduğunu görmeyi amaçladıklarını belirtti.AB Yüksek Temsilcisi, "Üretimin Ukrayna'da AB firmalarının desteklediği Ukraynalı firmalar tarafından yapılabilmesi önemli. Nakliye maliyetlerinden tasarruf ederiz, üretimi gerektiği yerde, anında yaparız" diye konuştu.Borrell, askeri yardımların finansmanı için Avrupa Barış Fonu içerisinde 5 milyar euro’luk yeni ‘Ukrayna Fonu’ndan faydalanıldığını anımsatarak, "Üye ülkeler Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan gelirlerin kullanılması konusunda anlaşmaya vardıklarında, kaynaklar, acil askeri ihtiyaçlara yönelik olarak Ukrayna'ya ve doğrudan savunma sanayisine yönlendirilecek. Bu benim kesin niyetimdir. Ukraynalıların kendi topraklarında yapabilmelerini sağlamak için bu paranın Ukrayna'ya yönlendirilmesi gerekiyor. Nakliye maliyetlerinden ve gecikmelerden tasarruf etmek için daha yaratıcı olmamız ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlamanın yeni yollarını keşfetmemiz gerek” dedi.Kuleba'dan Ukrayna savunma işletmelerine yatırım yapma çağrısıToplantıya çevrim içi katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da "Zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama şimdiden yeni bir silahlanma yarışının içindeyiz" dedi.Ukrayna'nın ve AB'nin savunma sanayisi kapasitelerinin genişletilmesinin siyasi irade meselesi olduğunu belirten Kuleba, "AB ile ortak ve aday ülkeler içerisinde ortak bir savunma sanayisi alanı yaratmanın önemini vurgulamaya devam ediyorum" ifadesini kullandı.Kuleba, "Ne kadar çok ortak proje olursa o kadar iyi. Bu arada, Ukrayna savunma işletmelerine yatırım yapmak, Ukrayna'ya daha fazla silah sağlamanın harika bir yoludur. Üretim kapasitemiz mali kaynaklarımızın çok üzerindedir" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abden-kirim-koprusune-saldiri-icin-kieve-onay-1083532619.html

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