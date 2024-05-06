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Japonya, Güney Amerika ile ‘küresel zorluklara’ karşı birlikte çalışmayı istiyor
Japonya, Güney Amerika ile ‘küresel zorluklara’ karşı birlikte çalışmayı istiyor
Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, dünyanın merceği altında diye nitelediği Güney Amerika ile küresel zorluklara karşı birlikte çalışmayı istediğini dile... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:06+0300
2024-05-06T14:06+0300
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Çin'in Güney Amerika bölgesinde artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme arayışını sürdürüyor.Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaret ettiği Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel işbirliği fırsatları ele alınırken, iki lider, Amazon yağmur ormanlarının korunması dahil iklim değişikliğiyle mücadele alanında işbirliklerinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.Bölgede sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi ve ormansızlaşmanın önlenmesi amacıyla liderler, ‘Yeşil Ortaklık Girişimi’ anlaşmasına imza attı.Buna göre Brezilya'nın biyoyakıt teknolojisi ile Japonya'nın hibrit motorlarını kullanıldığı ortak projelerin gerçekleştirilmesine çaba gösterilecek.Bölge bu yıl dünyanın merceği altındaSao Paulo kentinde Japon topluluğuyla buluşan Kişida, firma temsilcileriyle bir araya geldi, Sao Paulo Üniversitesinde bir konuşma yaptı.Konuşmasında Kişida, dış gezisi kapsamında Japonya'nın, ‘Küresel Güney’ grubu ülkeleriyle işbirliğini daha da güçlendirme fırsatı bulduğunu bildirdi.Brezilya'nın G20 Dönem Başkanı ve Peru'nun Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Dönem Başkanı olduğunu anımsatan Kişida, bölgenin bu yıl "dünyanın merceği altında" olduğunu söylediSürdürülebilir ekonominin önemini vurgulayan Kişida, Japon firmaların son 10 yıl içinde Latin Amerika bölgesinde bini aşkın şube ve temsilcilik açtığını kaydetti.Kişida ülkesinin iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik gibi küresel zorluklarla mücadele amacıyla Güney Amerika ülkeleriyle birlikte çalışmayı isteğini bildirdi.Tayvan ile diplomatik bağlarını sürdüren tek Güney Amerika ülkesi Paraguay önemli ortakJapon Başbakan, Güney Amerika ziyareti kapsamında gittiği Asuncion'da Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile bir araya geldi.İki lider, "statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerinin kabul edilemez" olduğuna yönelik fikir birliğine vardı.Görüşme sonrasında Kişida, temel değerleri paylaşan önemli ortak diye nitelediği Paraguay ile işbirliğini yeni boyutlara taşıma sözü verirken, Devlet Başkanı Pena da Doğu Asya ülkesi Japonya ile sürdürülen işbirliğini daha da genişletmeyi umduğunu söyledi.Pena, Japon basınına verdiği röportajda da Japonya ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arası Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerinin başlatılması çağrısı yaptı.Paraguay, Çin yerine Tayvan ile diplomatik bağlarını sürdüren tek Güney Amerika ülkesi olarak biliniyor.Japon ulusal basınında Kişida'nın ziyaretleri, "kaynak zengini bölgede Çin'in artırdığı nüfuzu karşısında Tokyo hükümetinin gelişen ülkelerle ilişkilerini derinleştirme çabası" olarak görülüyor.İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle ABD tarafından pasifleştirilen savunma gücünü, yine ABD'nin desteğiyle caydırıcı hale getiren Japonya, dış politikada giderek ABD’nin temsilciliğine kayarken, Çin'in yükselen bölgesel ve küresel rolüne karşı eylemlerinin ABD’nin dış politikasıyla benzerlik taşıdığı dikkat çekiyor.ABD'nin iki atom bombası kullanması sonucu İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul eden Japonya’da "US Forces in Japan" (USFJ) adıyla ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerine (INDOPACOM) bağlı hizmet veren askeri birimin yaklaşık 55 bin personeli bulunurken, ABD'nin yaklaşık 85 askeri tesisinin Japonya genelinde konuşlandığı biliniyor.Japonya barındırdığı ABD askeri sayısıyla, ABD haricinde, dünyada ‘en çok ABD askerinin konuşlandığı ülke’ olarak tanınıyor.Sıralamada Japonya'yı, Almanya ve Güney Kore izliyor.Okinawa'nın yüzde 20'si askeriyeEn güneybatıda yer alan Okinawa Adası'na, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.ABD'nin 1972'de Japon egemenliğine iade ettiği ada, halihazırda 31 ayrı ABD üssünü barındırıyor, ada yüzölçümünün yaklaşık yüzde 20'si bu tesislere ayrılıyor.Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığı biliniyor.ABD güçlerinin, Japonya'nın diğer bölgelerine kıyasla, daha yoğunluklu konuşlandığı Okinawa'da bu durumu sıcak karşılamayan halk, Tokyo hükümetini protesto ediyor.Japon meclisi, son dönemde, Okinawa'ya yönelik, askeri üslerin eyalet üzerindeki yükünün hafifletilmesini talep etmesi sonrası iki ülke ilişkilerinin seyri merak ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240107/abd-japonya-ve-guney-koreden-hint-pasifik-bolgesinde-ortaklik-vurgusu-1079393304.html
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japonya, güney amerika, abd, abd hegemonyası, luiz inacio lula da silva, kişida fumio, çin halk cumhuriyeti, çin, paraguay
japonya, güney amerika, abd, abd hegemonyası, luiz inacio lula da silva, kişida fumio, çin halk cumhuriyeti, çin, paraguay

Japonya, Güney Amerika ile ‘küresel zorluklara’ karşı birlikte çalışmayı istiyor

14:06 06.05.2024
© AA / Mateus BonomiJaponya Başbakanı Kişida Fumio Brezilya'da
Japonya Başbakanı Kişida Fumio Brezilya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA / Mateus Bonomi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, dünyanın merceği altında diye nitelediği Güney Amerika ile küresel zorluklara karşı birlikte çalışmayı istediğini dile getirirken, ABD’nin dış politika temsilciliğini yaptığı düşünülen Fumio’nun bu arayışı, Çin ile rekabetin parçası olarak nitelendiriliyor.
Çin'in Güney Amerika bölgesinde artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti, siyasi ve ekonomik ilişkilerini güçlendirme arayışını sürdürüyor.
Japonya Başbakanı Kişida'nın ziyaret ettiği Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşmesinde, ikili ve bölgesel işbirliği fırsatları ele alınırken, iki lider, Amazon yağmur ormanlarının korunması dahil iklim değişikliğiyle mücadele alanında işbirliklerinin güçlendirilmesi mutabakatına vardı.
Bölgede sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi ve ormansızlaşmanın önlenmesi amacıyla liderler, ‘Yeşil Ortaklık Girişimi’ anlaşmasına imza attı.
Buna göre Brezilya'nın biyoyakıt teknolojisi ile Japonya'nın hibrit motorlarını kullanıldığı ortak projelerin gerçekleştirilmesine çaba gösterilecek.

Bölge bu yıl dünyanın merceği altında

Sao Paulo kentinde Japon topluluğuyla buluşan Kişida, firma temsilcileriyle bir araya geldi, Sao Paulo Üniversitesinde bir konuşma yaptı.
Konuşmasında Kişida, dış gezisi kapsamında Japonya'nın, ‘Küresel Güney’ grubu ülkeleriyle işbirliğini daha da güçlendirme fırsatı bulduğunu bildirdi.
Brezilya'nın G20 Dönem Başkanı ve Peru'nun Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Dönem Başkanı olduğunu anımsatan Kişida, bölgenin bu yıl "dünyanın merceği altında" olduğunu söyledi
Sürdürülebilir ekonominin önemini vurgulayan Kişida, Japon firmaların son 10 yıl içinde Latin Amerika bölgesinde bini aşkın şube ve temsilcilik açtığını kaydetti.
Kişida ülkesinin iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik gibi küresel zorluklarla mücadele amacıyla Güney Amerika ülkeleriyle birlikte çalışmayı isteğini bildirdi.

Tayvan ile diplomatik bağlarını sürdüren tek Güney Amerika ülkesi Paraguay önemli ortak

Japon Başbakan, Güney Amerika ziyareti kapsamında gittiği Asuncion'da Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile bir araya geldi.
İki lider, "statükonun güç kullanılarak ve tek taraflı değiştirilmesi teşebbüslerinin kabul edilemez" olduğuna yönelik fikir birliğine vardı.
Görüşme sonrasında Kişida, temel değerleri paylaşan önemli ortak diye nitelediği Paraguay ile işbirliğini yeni boyutlara taşıma sözü verirken, Devlet Başkanı Pena da Doğu Asya ülkesi Japonya ile sürdürülen işbirliğini daha da genişletmeyi umduğunu söyledi.
Pena, Japon basınına verdiği röportajda da Japonya ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arası Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakerelerinin başlatılması çağrısı yaptı.
Paraguay, Çin yerine Tayvan ile diplomatik bağlarını sürdüren tek Güney Amerika ülkesi olarak biliniyor.
Japon ulusal basınında Kişida'nın ziyaretleri, "kaynak zengini bölgede Çin'in artırdığı nüfuzu karşısında Tokyo hükümetinin gelişen ülkelerle ilişkilerini derinleştirme çabası" olarak görülüyor.
İkinci Dünya Savaşı yenilgisiyle ABD tarafından pasifleştirilen savunma gücünü, yine ABD'nin desteğiyle caydırıcı hale getiren Japonya, dış politikada giderek ABD’nin temsilciliğine kayarken, Çin'in yükselen bölgesel ve küresel rolüne karşı eylemlerinin ABD’nin dış politikasıyla benzerlik taşıdığı dikkat çekiyor.
ABD'nin iki atom bombası kullanması sonucu İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiyi kabul eden Japonya’da "US Forces in Japan" (USFJ) adıyla ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerine (INDOPACOM) bağlı hizmet veren askeri birimin yaklaşık 55 bin personeli bulunurken, ABD'nin yaklaşık 85 askeri tesisinin Japonya genelinde konuşlandığı biliniyor.
Japonya barındırdığı ABD askeri sayısıyla, ABD haricinde, dünyada ‘en çok ABD askerinin konuşlandığı ülke’ olarak tanınıyor.
Sıralamada Japonya'yı, Almanya ve Güney Kore izliyor.

Okinawa'nın yüzde 20'si askeriye

En güneybatıda yer alan Okinawa Adası'na, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgede askeri faaliyetlerini artıran Çin'e karşı stratejik önem atfediliyor.
ABD'nin 1972'de Japon egemenliğine iade ettiği ada, halihazırda 31 ayrı ABD üssünü barındırıyor, ada yüzölçümünün yaklaşık yüzde 20'si bu tesislere ayrılıyor.
Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa'nın, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70'ine ev sahipliği yaptığı biliniyor.
ABD güçlerinin, Japonya'nın diğer bölgelerine kıyasla, daha yoğunluklu konuşlandığı Okinawa'da bu durumu sıcak karşılamayan halk, Tokyo hükümetini protesto ediyor.
Japon meclisi, son dönemde, Okinawa'ya yönelik, askeri üslerin eyalet üzerindeki yükünün hafifletilmesini talep etmesi sonrası iki ülke ilişkilerinin seyri merak ediliyor.
ABD Japonya Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
DÜNYA
ABD, Japonya ve Güney Kore'den Hint-Pasifik bölgesinde ortaklık vurgusu
7 Ocak, 11:38
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