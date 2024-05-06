https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abd-hint-pasifik-kuvvetlerinin-yeni-komutani-paparodan-cin-uyarisi-artik-harekete-gecmeliyiz-1083517294.html

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo’dan Çin uyarısı: Artık harekete geçmeliyiz

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo’dan Çin uyarısı: Artık harekete geçmeliyiz

Sputnik Türkiye

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, caydırıcılığın artırılması... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:02+0300

2024-05-06T09:02+0300

2024-05-06T09:02+0300

dünya

abd

hint-pasifik

abd hegemonyası

çin

çin halk cumhuriyeti

indo-pasifik kuvvetleri (pacom)

nükleer caydırıcılık

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INDOPACOM internet sitesindeki açıklamaya göre, INDOPACOM'un 27. komutanı olarak, Amiral John Aquilino'dan görevi devralan Amiral Paparo, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vurgusu yapan Paparo, komutanlığın, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi.Paparo, "USINDOPACOM, mevcut stratejik ortamı ülkemizin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.‘Misyonu, 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde’Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Misyonu 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde" diye nitelediği INDOPACOM'un "öncelikli operasyon alanında nöbet tuttuğunu" bildirdi.Bakan Austin "Çin, Hint-Pasifik'e hükmetme ve küresel düzeni kendi otokratik vizyonuna uyacak şekilde yeniden şekillendirme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke" ifadesini kullandı.INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.

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abd

hint-pasifik

çin

çin halk cumhuriyeti

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abd, hint-pasifik, abd hegemonyası, çin, çin halk cumhuriyeti, indo-pasifik kuvvetleri (pacom), nükleer caydırıcılık