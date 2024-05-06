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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/abd-hint-pasifik-kuvvetlerinin-yeni-komutani-paparodan-cin-uyarisi-artik-harekete-gecmeliyiz-1083517294.html
ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo’dan Çin uyarısı: Artık harekete geçmeliyiz
ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo’dan Çin uyarısı: Artık harekete geçmeliyiz
Sputnik Türkiye
ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, caydırıcılığın artırılması... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
hint-pasifik
abd hegemonyası
çin
çin halk cumhuriyeti
indo-pasifik kuvvetleri (pacom)
nükleer caydırıcılık
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INDOPACOM internet sitesindeki açıklamaya göre, INDOPACOM'un 27. komutanı olarak, Amiral John Aquilino'dan görevi devralan Amiral Paparo, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.‘Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vurgusu yapan Paparo, komutanlığın, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi.Paparo, "USINDOPACOM, mevcut stratejik ortamı ülkemizin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.‘Misyonu, 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde’Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Misyonu 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde" diye nitelediği INDOPACOM'un "öncelikli operasyon alanında nöbet tuttuğunu" bildirdi.Bakan Austin "Çin, Hint-Pasifik'e hükmetme ve küresel düzeni kendi otokratik vizyonuna uyacak şekilde yeniden şekillendirme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke" ifadesini kullandı.INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-hint-pasifik-bolgesine-orta-menzilli-fuze-yerlestirmeyi-planliyor-1082464205.html
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abd, hint-pasifik, abd hegemonyası, çin, çin halk cumhuriyeti, indo-pasifik kuvvetleri (pacom), nükleer caydırıcılık
abd, hint-pasifik, abd hegemonyası, çin, çin halk cumhuriyeti, indo-pasifik kuvvetleri (pacom), nükleer caydırıcılık

ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin yeni komutanı Paparo’dan Çin uyarısı: Artık harekete geçmeliyiz

09:02 06.05.2024
© AFP 2023 / MARCO GARCIAABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Papar
ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Papar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / MARCO GARCIA
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ABD Hint-Pasifik Kuvvetlerinin (INDOPACOM) yeni komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, caydırıcılığın artırılması gerektiğini bildirdi.
INDOPACOM internet sitesindeki açıklamaya göre, INDOPACOM'un 27. komutanı olarak, Amiral John Aquilino'dan görevi devralan Amiral Paparo, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Çin'in genişleyen bölgesel nüfuzu karşısında, ülkesinin müttefik kabul ettiği ülkelerle işbirliği halinde caydırıcılığın artırılması gerektiğini söyledi.
Serbest ve Açık Hint-Pasifik’ vurgusu yapan Paparo, komutanlığın, Çin'in müdahaleci ve yayılmacı planlarına karşı yanıt vermeye hazır olması gerektiğinin altını çizdi.
Paparo, "USINDOPACOM, mevcut stratejik ortamı ülkemizin, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın avantajına göre şekillendirmeye benzersiz şekilde hazır. Artık aciliyet duygusuyla harekete geçmeliyiz" dedi.

‘Misyonu, 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde’

Törende konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Misyonu 21. yüzyılda ABD güvenliğinin kalbinde" diye nitelediği INDOPACOM'un "öncelikli operasyon alanında nöbet tuttuğunu" bildirdi.
Bakan Austin "Çin, Hint-Pasifik'e hükmetme ve küresel düzeni kendi otokratik vizyonuna uyacak şekilde yeniden şekillendirme isteği ve kapasitesine sahip tek ülke" ifadesini kullandı.
INDOPACOM internet sitesine göre komutanlık, 38 ülkeyi ve dünya nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasını kapsayan Hint-Pasifik'te, ABD'nin askeri faaliyetlerinin sorumluluğunu üstleniyor.
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