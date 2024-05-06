https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/iyi-parti-baskanlik-divani-toplandi-1083546892.html
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı bugün basına kapalı olarak yapıldı. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T21:05+0300
2024-05-06T21:05+0300
2024-05-06T21:05+0300
politika
iyi parti
divan kurulu
toplantı
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İYİ Parti Başkanlık Divanı partinin genel merkez ek binasında toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/iyi-partinin-yeni-grup-baskanvekilleri-belli-oldu-1083533613.html
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iyi parti, divan kurulu, toplantı
iyi parti, divan kurulu, toplantı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplandı
İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı bugün basına kapalı olarak yapıldı.
İYİ Parti Başkanlık Divanı partinin genel merkez ek binasında toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki toplantı, basına kapalı gerçekleşti.