https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/iyi-partinin-yeni-grup-baskanvekilleri-belli-oldu-1083533613.html
İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
Sputnik Türkiye
İYİ Parti’nin TBMM’deki yeni grup başkanvekilleri belli oldu. Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, partinin Meclis’teki yeni grup başkanvekilleri oldu. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T14:44+0300
2024-05-06T14:44+0300
2024-05-06T14:44+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, buğra kavuncu
İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri belli oldu
İYİ Parti’nin TBMM’deki yeni grup başkanvekilleri belli oldu. Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, partinin Meclis’teki yeni grup başkanvekilleri oldu.