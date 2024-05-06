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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-ordusu-bati-seriadaki-tulkerim-multeci-kampini-kusatti-1083522512.html
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı
Sputnik Türkiye
Refah operasyonuna hazırlanan İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenlediği ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T10:18+0300
2024-05-06T10:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
batı şeria
doğu kudüs
refah sınır kapısı
tahliye
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Kampın çeşitli noktalarını kuşatan askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı; askerler evleri, dükkanları ve altyapıyı tahrip etti.Kampta zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İsrail güçleri Es-Sevalime Mahallesi'nden Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı.Tanıklar, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesini de kuşattığını ve ambulanslarda arama yaptığını aktardı.Çok sayıda Filistinli gözaltına alındıYerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine de baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplarla arasında çatışma çıktığını belirtti.Kaynaklar askerlerin, Kalkilya'nın doğusundaki Ceyus ve Azun kasabalarına, Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Kampı ile bazı beldelere ve El Halil'de çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısıİsrail ordusu, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin Refah kentine yonelik kara harekatı öncesi, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki ‘insani bölgelere gitme’ çağrısı yaptığı kaydedildi.Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refahİsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1.5 milyona ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-refahi-vurdu-aralarinda-cocuklarin-da-bulundugu-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-1083516358.html
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gazze
gazze şeridi
batı şeria
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, refah sınır kapısı, tahliye, askeri operasyon
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, refah sınır kapısı, tahliye, askeri operasyon

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattı

10:18 06.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAİsrail askerleri
İsrail askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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Refah operasyonuna hazırlanan İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda bölgeye baskınlar düzenlediği ve Tulkerim Mülteci Kampı'nı sıkı kuşatma altına aldığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kampın çeşitli noktalarını kuşatan askerler ile baskına tepki gösteren Filistinliler arasında çatışma çıktı; askerler evleri, dükkanları ve altyapıyı tahrip etti.
Kampta zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İsrail güçleri Es-Sevalime Mahallesi'nden Filistinli aileleri tahliye etmeye başladı.
Tanıklar, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Sabit Hastanesini de kuşattığını ve ambulanslarda arama yaptığını aktardı.

Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine de baskın düzenlediğini ve baskına tepki gösteren Filistinli gruplarla arasında çatışma çıktığını belirtti.
Kaynaklar askerlerin, Kalkilya'nın doğusundaki Ceyus ve Azun kasabalarına, Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na, Beytüllahim'deki Ed-Dehişe Kampı ile bazı beldelere ve El Halil'de çeşitli yerlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bilgisini verdi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.
© AA / Abed Rahim Khatibİsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı
İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı
© AA / Abed Rahim Khatib

İsrail'den Gazzelilere ‘Refah'ın doğusunu tahliye edin’ uyarısı

İsrail ordusu, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nin Refah kentine yonelik kara harekatı öncesi, kentin doğusuna attığı broşürlerle bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve kentin batısına gitmeleri uyarısında bulundu.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki bazı mahalleleri boşaltmaya başladığı duyuruldu.
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Refah'ın doğusunda İsrail sınırı yakınındaki birçok mahalleyi boşaltmaya başladığı belirtildi.
The Times of Israel gazetesinin haberinde de İsrail ordusunun, Refah sınırının doğusundaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere el-Mevasi ve Han Yunus'taki ‘insani bölgelere gitme’ çağrısı yaptığı kaydedildi.

Gazze'de yerinden edilenlerin son sığınağı Refah

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.
Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1.5 milyona ulaştı.
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