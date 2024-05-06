https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/israil-ana-muhalefet-lideri-lapid-hukumet-esirleri-terk-etti-1083538748.html
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Hükümet esirleri terk etti
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Hükümet esirleri terk etti
Sputnik Türkiye
Mevcut hükümetin kriz yönetimini sorgulayan İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bakanların ‘gereksiz... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T17:24+0300
2024-05-06T17:24+0300
2024-05-06T17:24+0300
israil- filistin çatışması
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Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki esirler konusundaki tutumunu eleştirdi.Netanyahu ve bakanların esirler konusunda duyuruları, tehditleri ve gereksiz açıklamalarına son verilmesi çağrısında bulunan Lapid, “Tamamen çıldırdınız mı? İsrail devletinin bu çılgınlığı durduracak sorumlu bir yetişkini yok” ifadelerini kullandı.Lapid, yetkililerin açıklamalarının yalnızca esir takası anlaşmasını engellemeye ve müzakerelerin kötü yönetilmesine yol açtığını belirterek, “İsrail hükümeti esirleri terk etti ve onları eve getirmek için her şeyi yapmalı” ifadelerine yer verdi.The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili de Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu kaydetmişti.Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/fransa-israilin-refahta-sivilleri-zorla-yerinden-etmesi-savas-sucudur-1083537712.html
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israil, israil-filistin, yair lapid, benyamin netanyahu, hükümet, gazze, gazze şeridi, ateşkes, esir takası
İsrail ana muhalefet lideri Lapid: Hükümet esirleri terk etti
Mevcut hükümetin kriz yönetimini sorgulayan İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve bakanların ‘gereksiz açıklamalarının’ esir takası anlaşmasını engellediğini ve hükümetin esirleri terk ettiğini belirtti.
Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki esirler konusundaki tutumunu eleştirdi.
Netanyahu ve bakanların esirler konusunda duyuruları, tehditleri ve gereksiz açıklamalarına son verilmesi çağrısında bulunan Lapid, “Tamamen çıldırdınız mı? İsrail devletinin bu çılgınlığı durduracak sorumlu bir yetişkini yok” ifadelerini kullandı.
Lapid, yetkililerin açıklamalarının yalnızca esir takası anlaşmasını engellemeye ve müzakerelerin kötü yönetilmesine yol açtığını belirterek, “İsrail hükümeti esirleri terk etti ve onları eve getirmek için her şeyi yapmalı” ifadelerine yer verdi.
The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili de Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu kaydetmişti.
Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.