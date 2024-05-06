https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/fransa-israilin-refahta-sivilleri-zorla-yerinden-etmesi-savas-sucudur-1083537712.html
Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçudur
Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçudur
Sputnik Türkiye
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T16:35+0300
2024-05-06T16:35+0300
2024-05-06T16:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
refah
refah sınır kapısı
fransa
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
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İsrail'in Refah'ın doğusundaki sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Refah'a sığınan 1.3 milyondan fazla sivilin çok sıkıntılı bir durumda olduğuna dikkat çekerek, “sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" ifadelerini kullandı.Fransa'nın, Hamas'tan elindeki esirleri derhal serbest bırakmasını ve bölgede gereken kalıcı ateşkesin yürürlüğe konmasını istediği kaydedildi.Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti.İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzedeki-kitlik-guneye-dogru-ilerliyor-1083524060.html
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refah sınır kapısı
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, fransa, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, emmanuel macron
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, fransa, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, emmanuel macron
Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçudur
Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden etmesinin savaş suçu olduğunu bildirdi.
İsrail'in Refah'ın doğusundaki sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Refah'a sığınan 1.3 milyondan fazla sivilin çok sıkıntılı bir durumda olduğuna dikkat çekerek, “sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın, Hamas'tan elindeki esirleri derhal serbest bırakmasını ve bölgede gereken kalıcı ateşkesin yürürlüğe konmasını istediği kaydedildi.
Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.
Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti.
İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.
İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.