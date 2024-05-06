https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/fransa-israilin-refahta-sivilleri-zorla-yerinden-etmesi-savas-sucudur-1083537712.html

Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçudur

Fransa: İsrail'in Refah'ta sivilleri zorla yerinden etmesi savaş suçudur

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, sivilleri zorla yerinden... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:35+0300

2024-05-06T16:35+0300

2024-05-06T16:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

refah

refah sınır kapısı

fransa

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

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İsrail'in Refah'ın doğusundaki sivillerden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, Refah'a sığınan 1.3 milyondan fazla sivilin çok sıkıntılı bir durumda olduğuna dikkat çekerek, “sivil halkın zorla yerinden edilmesinin uluslararası hukuk kapsamında savaş suçu teşkil ettiği" ifadelerini kullandı.Fransa'nın, Hamas'tan elindeki esirleri derhal serbest bırakmasını ve bölgede gereken kalıcı ateşkesin yürürlüğe konmasını istediği kaydedildi.Öte yandan Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.Macron, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına şiddetle karşı çıktıklarını ve derhal Gazze'ye insani yardımların tam erişimine izin verilmesini istediklerini iletti.İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.İsrail ordusunun Refah’a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-gazzedeki-kitlik-guneye-dogru-ilerliyor-1083524060.html

israil

refah

refah sınır kapısı

fransa

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), refah, refah sınır kapısı, fransa, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, emmanuel macron