https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ismail-kartaldan-konyaspor-maci-sonrasi-aciklama-sorumluluk-bana-ait-1083548948.html

İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı sonrası açıklama: Sorumluluk bana ait

İsmail Kartal'dan Konyaspor maçı sonrası açıklama: Sorumluluk bana ait

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T23:21+0300

2024-05-06T23:21+0300

2024-05-06T23:21+0300

spor

ismail kartal

fenerbahçe

basın toplantısı

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Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal "Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz" dedi. Kartal, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.İsmail Kartal, soru almadan toplantıdan ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/samsunspordan-trabzonspor-maci-sonrasinda-gozaltina-alinan-2-taraftari-ile-ilgili-aciklama-1083549113.html

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ismail kartal, fenerbahçe, basın toplantısı