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İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi
İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun parkta çukura düşüp ölümüyle ilgili soruşmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T18:06+0300
2024-05-06T18:06+0300
2024-05-06T18:12+0300
haber
türkiye
park
çukur
kız çocuğu
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Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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haber, park, çukur, kız çocuğu
haber, park, çukur, kız çocuğu
İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi
18:06 06.05.2024 (güncellendi: 18:12 06.05.2024)
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İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğunun parkta çukura düşüp ölümüyle ilgili soruşmada, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü adli kontrol şartı talebiyle mahkemeye sevk edildi.