https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/gaziantepte-minibusle-beton-mikseri-carpisti-8-kisi-hayatini-kaybetti-cok-sayida-yarali-var-1083530181.html

Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Gaziantep'te minibüsle beton mikseri çarpıştı: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T13:54+0300

2024-05-06T13:54+0300

2024-05-06T14:02+0300

türkiye

gaziantep

kaza

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İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Valilik açıkladı: 8 kişi hayatını kaybettiGaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

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