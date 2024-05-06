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Fenomenler öneriyordu, 'öldüren seruma' dikkat: Doktorlar 'Kalbi duranlar var' diyerek uyardı
Fenomenler öneriyordu, 'öldüren seruma' dikkat: Doktorlar 'Kalbi duranlar var' diyerek uyardı
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Son zamanlarda, daha sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak kabul edilen atom ve vitamin kokteyli serumlar, popülerlik kazanmaya başladı Hastanelerin... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyal medyada sıkça rastlanan ve gençleşme, dinçlik gibi vaatlerle sunulan damar içi serum uygulamaları, aslında yaşamı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor. Doktor gözetimi olmaksızın yapılan bu uygulamaların, hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.Bu tür serum uygulamaları genellikle atom, vitamin kokteyli gibi çeşitli konseptlerle tanıtılıyor ve sosyal medya üzerinden reklamları yapılıyor. Ancak, uzmanlar, bu tür uygulamaların damar içi yolla yapılmasının, alerjik reaksiyonlara ve hatta kalp durmasına neden olabileceğini belirtiyor.Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, son dönemde hastane dışı serum uygulamalarının artmasıyla birlikte acil servislere alerjik şoklarla getirilen hasta sayısında da artış yaşandığını ifade etti.Dikme, bu tür serum uygulamalarını sağlık kabinlerinden evlerine, hatta kuaför salonlarına kadar birçok farklı ortamda gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ancak, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gözetiminde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini vurguladı.Uzmanların uyarılarına rağmen, evde veya kuaför salonlarında yapılan serum uygulamaları sonucunda alerjik şoka giren ve hatta kalp durması gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan vakaların olduğu biliniyor. Dikmen'in moda serum uygulamaları ile ilgili açıklamaları şöyle:
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serum almak, serum almak zararlımı, serum almak ne işe yarar, serum ne işe yarar, serumun zararları, serumun faydaları, zehirli serum, serum zehirlenmesi
serum almak, serum almak zararlımı, serum almak ne işe yarar, serum ne işe yarar, serumun zararları, serumun faydaları, zehirli serum, serum zehirlenmesi

Fenomenler öneriyordu, 'öldüren seruma' dikkat: Doktorlar 'Kalbi duranlar var' diyerek uyardı

09:09 06.05.2024 (güncellendi: 09:13 06.05.2024)
© İHA / ATİLLA ÖZERSerum
Serum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© İHA / ATİLLA ÖZER
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Son zamanlarda, daha sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak kabul edilen atom ve vitamin kokteyli serumlar, popülerlik kazanmaya başladı Hastanelerin dışında da yapılan bu uygulama, özellikle sosyal medyada fenomenleri etkisiyle moda haline geldi. Ancak doktorlar, bu tür serumların vücut için potansiyel riskler taşıdığını belirtiyor.
Sosyal medyada sıkça rastlanan ve gençleşme, dinçlik gibi vaatlerle sunulan damar içi serum uygulamaları, aslında yaşamı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor. Doktor gözetimi olmaksızın yapılan bu uygulamaların, hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.
Bu tür serum uygulamaları genellikle atom, vitamin kokteyli gibi çeşitli konseptlerle tanıtılıyor ve sosyal medya üzerinden reklamları yapılıyor. Ancak, uzmanlar, bu tür uygulamaların damar içi yolla yapılmasının, alerjik reaksiyonlara ve hatta kalp durmasına neden olabileceğini belirtiyor.
Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, son dönemde hastane dışı serum uygulamalarının artmasıyla birlikte acil servislere alerjik şoklarla getirilen hasta sayısında da artış yaşandığını ifade etti.
Dikme, bu tür serum uygulamalarını sağlık kabinlerinden evlerine, hatta kuaför salonlarına kadar birçok farklı ortamda gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ancak, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gözetiminde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini vurguladı.
Uzmanların uyarılarına rağmen, evde veya kuaför salonlarında yapılan serum uygulamaları sonucunda alerjik şoka giren ve hatta kalp durması gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan vakaların olduğu biliniyor.
Dikmen'in moda serum uygulamaları ile ilgili açıklamaları şöyle:
Özellikle hekim olmayanlar tarafından sağlık kabinlerinde ve birtakım medikal donanıma sahip olmayan yerlerde, bazen de gereksiz yere uygulanan enjeksiyonları çok görmeye başladık. Bunlara bağlı olarak da acillere birçok vaka gelişi oluyor. Özellikle kış aylarında hem gribal enfeksiyonların artışı hem de hastalık sonrası nekahat dönemlerini daha iyi geçirme isteğiyle bu tarz yöntemlere başvuruluyor.
Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu.
Yoga pilates eğitimi için gittikleri merkezlerde ek tedavi olarak bağışıklığı güçlendirme adına serum yapıldığına şahit oluyoruz. Evlere servisler yapılıyor, görüyoruz sosyal medyada da. Damar yolu açılmış kişiler, evinin bahçesinde, 'C vitamini atom serum' denen karışımlarla paylaşımlarda bulunuyorlar.
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