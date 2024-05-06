https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/fenomenler-oneriyordu-olduren-seruma-dikkat-doktorlar-kalbi-duranlar-var-diyerek-uyardi-1083518624.html

Fenomenler öneriyordu, 'öldüren seruma' dikkat: Doktorlar 'Kalbi duranlar var' diyerek uyardı

Fenomenler öneriyordu, 'öldüren seruma' dikkat: Doktorlar 'Kalbi duranlar var' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda, daha sağlıklı ve enerjik olmanın yeni bir yolu olarak kabul edilen atom ve vitamin kokteyli serumlar, popülerlik kazanmaya başladı Hastanelerin... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T09:09+0300

2024-05-06T09:09+0300

2024-05-06T09:13+0300

yaşam

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Sosyal medyada sıkça rastlanan ve gençleşme, dinçlik gibi vaatlerle sunulan damar içi serum uygulamaları, aslında yaşamı ciddi şekilde tehlikeye atabiliyor. Doktor gözetimi olmaksızın yapılan bu uygulamaların, hastalarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.Bu tür serum uygulamaları genellikle atom, vitamin kokteyli gibi çeşitli konseptlerle tanıtılıyor ve sosyal medya üzerinden reklamları yapılıyor. Ancak, uzmanlar, bu tür uygulamaların damar içi yolla yapılmasının, alerjik reaksiyonlara ve hatta kalp durmasına neden olabileceğini belirtiyor.Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, son dönemde hastane dışı serum uygulamalarının artmasıyla birlikte acil servislere alerjik şoklarla getirilen hasta sayısında da artış yaşandığını ifade etti.Dikme, bu tür serum uygulamalarını sağlık kabinlerinden evlerine, hatta kuaför salonlarına kadar birçok farklı ortamda gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ancak, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gözetiminde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini vurguladı.Uzmanların uyarılarına rağmen, evde veya kuaför salonlarında yapılan serum uygulamaları sonucunda alerjik şoka giren ve hatta kalp durması gibi ciddi sağlık sorunları yaşayan vakaların olduğu biliniyor. Dikmen'in moda serum uygulamaları ile ilgili açıklamaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/meteoroloji-gun-gun-uyararak-yeni-haritayi-isaret-etti-kis-geri-geliyor-18-ilde-sari-kodlu-alarm-1083514370.html

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