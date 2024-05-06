Meteoroloji gün gün uyararak yeni haritayı işaret etti: Kış geri geliyor, 18 ilde sarı kodlu alarm
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
© AA / İsmail Aslandağ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, birçok il için sarı kodlu uyarılar verildiği görüldü. Bazı kentlerde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. Peki sarı kodlu uyarı yapılan şehirler hagileri?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için 18 ilde sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye genelinde ise sağanak yağışlar beklenirken, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Ayrıca Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftalar için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle kar yağışının etkili olacağı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.
Yağışların kuvvetli olacağı yerler
Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2 bin metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Zirai don uyarısı geldi
Hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Meteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu:
Hatay,
Osmaniye,
Adana,
Kahramanmaraş,
Sivas,
Tunceli,
Erzincan,
Bayburt,
Gümüşhane,
Giresun,
Trabzon,
Rize,
Artvin,
Diyarbakır,
Mardin,
Batman,
Siirt
Şırnak
Kış geri döndü
Sıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü. Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Kadırga Yaylası'na yakın olan Davunlu Yaylası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Şekersu Yaylası, Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesinde bulunan Taşlı Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün gündüz saatlerinde yemyeşil olan yaylalar gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulduğu yaylalardaki görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedildi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge'nin Kuzeydoğu'sunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge'nin Kuzeydoğu'sunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı