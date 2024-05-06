https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/meteoroloji-gun-gun-uyararak-yeni-haritayi-isaret-etti-kis-geri-geliyor-18-ilde-sari-kodlu-alarm-1083514370.html

Meteoroloji gün gün uyararak yeni haritayı işaret etti: Kış geri geliyor, 18 ilde sarı kodlu alarm

Meteoroloji gün gün uyararak yeni haritayı işaret etti: Kış geri geliyor, 18 ilde sarı kodlu alarm

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, birçok il için sarı kodlu uyarılar verildiği görüldü. Bazı kentlerde ise... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T06:57+0300

2024-05-06T06:57+0300

2024-05-06T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için 18 ilde sarı kodlu uyarı yapıldı. Türkiye genelinde ise sağanak yağışlar beklenirken, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Ayrıca Prof. Dr. Orhan Şen, gelecek haftalar için kritik uyarılarda bulundu. Özellikle kar yağışının etkili olacağı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı.Yağışların kuvvetli olacağı yerlerMarmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2 bin metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Zirai don uyarısı geldiHava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerMeteoroloji, pazar günü için 18 ile sarı kodlu uyarıda bulundu:Kış geri döndüSıcaklık değişimi ile birlikte sahil kesimlerinde yaşanan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin’in bin 500 metre rakımın üzerindeki yaylalarında kar yağışı görüldü. Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve Kadırga Yaylası'na yakın olan Davunlu Yaylası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Şekersu Yaylası, Araklı ilçesinde bulunan Erikli Yaylası ve Köprübaşı ilçesinde bulunan Taşlı Yaylası da bu kar yağışından nasibini aldı. Dün gündüz saatlerinde yemyeşil olan yaylalar gece yağan karın ardından sabah beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'yi bulduğu yaylalardaki görüntüler cep telefonu kameraları ile kaydedildi.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge'nin Kuzeydoğu'sunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/tasit-tanima-birimi-nedir-ttb-icin-son-gun-ttb-ucret-2024-ttb-nereden-alinir-nasil-takilir-1083513706.html

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