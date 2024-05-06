https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/cumhurbaskani-erdogan-hamas-lideri-heniyye-ile-telefonda-gorustu-1083546986.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideri Heniyye ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideri Heniyye ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme Hamas'ın ateşkes açıklamasının ardından yapıldı. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T21:11+0300
2024-05-06T21:11+0300
2024-05-06T21:17+0300
israil- filistin çatışması
recep tayyip erdoğan
ismail heniyye
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hamas lideri İsmail Heniyye ateşkes açıklamasının ardından telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındıHamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hamas-misir-ve-katarin-ateskes-teklifini-kabul-ediyoruz-1083543819.html
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recep tayyip erdoğan, ismail heniyye, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, ismail heniyye, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideri Heniyye ile telefonda görüştü
21:11 06.05.2024 (güncellendi: 21:17 06.05.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme Hamas'ın ateşkes açıklamasının ardından yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hamas lideri İsmail Heniyye ateşkes açıklamasının ardından telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabalar ele alındı
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.