https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/chp-lideri-ozgur-ozelden-devlet-bahceliye-ziyaret-1083541977.html
CHP lideri Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
CHP lideri Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaretin saat 12.00'de gerçekleşmesi bekleniyor. 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T18:50+0300
2024-05-06T18:50+0300
2024-05-06T18:55+0300
özgür özel
devlet bahçeli
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politika
görüşme
ziyaret
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/ibb-agac-as-genel-muduru-adli-kontrol-sarti-talebiyle-mahkemeye-sevk-edildi-1083539961.html
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özgür özel, devlet bahçeli, son dakika, görüşme, ziyaret
özgür özel, devlet bahçeli, son dakika, görüşme, ziyaret
CHP lideri Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret
18:50 06.05.2024 (güncellendi: 18:55 06.05.2024)
CHP lideri Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Ziyaretin saat 12.00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel yarın saat 12.00'de TBMM'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.