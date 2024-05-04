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EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanacağına karar verdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kanun-teklifi-tbmmde-fahis-fiyat-ve-stokculugun-cezalari-artiriliyor-1083465315.html
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epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), motorin, benzin, fiyat
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), motorin, benzin, fiyat

EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak

01:37 04.05.2024 (güncellendi: 01:44 04.05.2024)
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanacağına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
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