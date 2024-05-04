https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/epdkdan-katkili-motorin-ve-benzin-karari-tek-fiyat-olacak-1083466008.html
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
Sputnik Türkiye
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T01:37+0300
2024-05-04T01:37+0300
2024-05-04T01:44+0300
türkiye
epdk
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
motorin
benzin
fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e1085ef21cd10c9ed20fb270d81aeec5.png
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanacağına karar verdi.Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/kanun-teklifi-tbmmde-fahis-fiyat-ve-stokculugun-cezalari-artiriliyor-1083465315.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_c0c09855c6938a30b540c251a470bba8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), motorin, benzin, fiyat
epdk, enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), motorin, benzin, fiyat
EPDK'dan katkılı motorin ve benzin kararı: Tek fiyat olacak
01:37 04.05.2024 (güncellendi: 01:44 04.05.2024)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararına göre katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanacağına karar verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.