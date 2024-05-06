https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/belarus-ukraynadan-ulkemize-sizdirilan-bombalar-rusyaya-karsi-kullanilabilir-1083534078.html
Belarus: Ukrayna’dan ülkemize sızdırılan bombalar Rusya’ya karşı kullanılabilir
Belarus: Ukrayna’dan ülkemize sızdırılan bombalar Rusya’ya karşı kullanılabilir
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Ukrayna’dan gizli kanallarla ülkeye sızdırılmaya çalışılan silah ve patlayıcıların sadece Minsk’e karşı değil... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T15:00+0300
2024-05-06T15:00+0300
2024-05-06T14:59+0300
dünya
belarus
sergey aleynik
rusya
ukrayna krizi
silah kaçakçılığı
terör eylemi
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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e açıklamasında, yasa dışı oluşumların Ukrayna’dan silah ve patlayıcıları kaçak yollarla Belarus’a sokma girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.Ukrayna tarafının “drone şeklinde olsun, topraklarımıza silah ve patlayıcı taşıma girişimleri olsun oldukça sık provokasyonlara” başvurduğunu kaydeden Aleynik, yasa dışı oluşumların bu silah ve patlayıcıları terör eylemlerinde kullanmayı planladığını belirterek şunu dedi:Ülkede 20 Ukraynalı ajanın yakalandığını kaydeden Aleynik, “Ayrıca aralarında sabotajcı, terör eylemlerini organize eden ve planlayan yaklaşık 40 kişi de gözaltına alındı” ifadesini kullandı.Bakan, “Günümüzde hasım emellerin büyük ölçüde sadece Belarus’u değil Rusya’yı da hedef aldığının farkındayız. Bu yüzden gizli kanallardan taşınan silah ve patlayıcılar elbette her yerde kullanılabilir” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/belarus-askeri-doktrinine-muttefiklere-yardim-maddesini-ekledi-1083183560.html
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belarus, sergey aleynik, rusya, ukrayna krizi, silah kaçakçılığı, terör eylemi
belarus, sergey aleynik, rusya, ukrayna krizi, silah kaçakçılığı, terör eylemi
Belarus: Ukrayna’dan ülkemize sızdırılan bombalar Rusya’ya karşı kullanılabilir
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Ukrayna’dan gizli kanallarla ülkeye sızdırılmaya çalışılan silah ve patlayıcıların sadece Minsk’e karşı değil, Moskova’ya karşı da terör eylemlerinde kullanılabileceğini belirterek, "Son bir yılda 40 kanal engellendi" dedi.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e açıklamasında, yasa dışı oluşumların Ukrayna’dan silah ve patlayıcıları kaçak yollarla Belarus’a sokma girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.
Ukrayna tarafının “drone şeklinde olsun, topraklarımıza silah ve patlayıcı taşıma girişimleri olsun oldukça sık provokasyonlara” başvurduğunu kaydeden Aleynik, yasa dışı oluşumların bu silah ve patlayıcıları terör eylemlerinde kullanmayı planladığını belirterek şunu dedi:
Sadece son bir yılda, Ukrayna’dan Belarus’a silah ve patlayıcı taşımak için kullanılan 40 kanal engellendi. Elbette bunun endişe uyandırmaması mümkün değil.
Ülkede 20 Ukraynalı ajanın yakalandığını kaydeden Aleynik, “Ayrıca aralarında sabotajcı, terör eylemlerini organize eden ve planlayan yaklaşık 40 kişi de gözaltına alındı” ifadesini kullandı.
Bakan, “Günümüzde hasım emellerin büyük ölçüde sadece Belarus’u değil Rusya’yı da hedef aldığının farkındayız. Bu yüzden gizli kanallardan taşınan silah ve patlayıcılar elbette her yerde kullanılabilir” diye kaydetti.