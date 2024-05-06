https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/belarus-ukraynadan-ulkemize-sizdirilan-bombalar-rusyaya-karsi-kullanilabilir-1083534078.html

Belarus: Ukrayna’dan ülkemize sızdırılan bombalar Rusya’ya karşı kullanılabilir

Belarus: Ukrayna’dan ülkemize sızdırılan bombalar Rusya’ya karşı kullanılabilir

Sputnik Türkiye

Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Ukrayna’dan gizli kanallarla ülkeye sızdırılmaya çalışılan silah ve patlayıcıların sadece Minsk’e karşı değil... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T15:00+0300

2024-05-06T15:00+0300

2024-05-06T14:59+0300

dünya

belarus

sergey aleynik

rusya

ukrayna krizi

silah kaçakçılığı

terör eylemi

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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Sputnik’e açıklamasında, yasa dışı oluşumların Ukrayna’dan silah ve patlayıcıları kaçak yollarla Belarus’a sokma girişimlerinin devam ettiğini bildirdi.Ukrayna tarafının “drone şeklinde olsun, topraklarımıza silah ve patlayıcı taşıma girişimleri olsun oldukça sık provokasyonlara” başvurduğunu kaydeden Aleynik, yasa dışı oluşumların bu silah ve patlayıcıları terör eylemlerinde kullanmayı planladığını belirterek şunu dedi:Ülkede 20 Ukraynalı ajanın yakalandığını kaydeden Aleynik, “Ayrıca aralarında sabotajcı, terör eylemlerini organize eden ve planlayan yaklaşık 40 kişi de gözaltına alındı” ifadesini kullandı.Bakan, “Günümüzde hasım emellerin büyük ölçüde sadece Belarus’u değil Rusya’yı da hedef aldığının farkındayız. Bu yüzden gizli kanallardan taşınan silah ve patlayıcılar elbette her yerde kullanılabilir” diye kaydetti.

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belarus, sergey aleynik, rusya, ukrayna krizi, silah kaçakçılığı, terör eylemi