https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/belarus-askeri-doktrinine-muttefiklere-yardim-maddesini-ekledi-1083183560.html

Belarus, askeri doktrinine 'müttefiklere yardım' maddesini ekledi

Belarus, askeri doktrinine 'müttefiklere yardım' maddesini ekledi

Sputnik Türkiye

Belarus Halk Meclisi’nin 24 Nisan Çarşamba günü kabul ettiği askeri doktrinde, müttefiklere karşı saldırı olması durumunda bu ülkelere askeri yardım sağlama... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T14:34+0300

2024-04-26T14:34+0300

2024-04-26T14:34+0300

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Belarus’un askeri doktrinine eklenen maddenin metninde, “Belarus Cumhuriyeti, ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmaları temelinde, dost devletlere uluslararası barış ve güvenliği korumaya yönelik faaliyetlere katılmak üzere askeri birliklerin gönderilmesi dahil askeri yardım sağlamanın mümkün olduğu kanaatindedir” ifadesi kullanıldı.Belgeye göre, Rusya-Belarus Birlik Devleti üyesi ülkelerden birine yapılan saldırı, genel olarak Birlik Devleti’ne yapılan saldırı olarak değerlendirilecek ve eldeki tüm güç ve araçları kullanarak uygun misilleme tedbirler alınacak.NATO’nun ABD’ye Avrupa kıtası üzerinde kontrolü sağlamasına yardımcı olduğu ifade edilen doktrinde, İttifak'ın kendini 'uluslararası güvenliği sağlayabilecek tek askeri ve siyasi yapı' olarak konumlandırdığı belirtilirken şu ifade yer verildi:NATO’nun, yeni üyeleri kabul ederek genişlemeye devam ettiği kaydedilen belgede, ABD ve İngiltere'nin askeri ve siyasi idarelerinin Avrupa’da gerilim yarattığı, Avrupa Birliği’ne bağımsız politika uygulaması konusunda engel olduğu belirtildi.Bunun sonucunda Polonya ve Baltık ülkelerinin sergilediği saldırganlığın daha da arttığı, bu ülkelerin Belarus’u düşman olarak gösterdiği ifade edilirken Minsk’i gerilimi tırmandırmakla suçlama girişimlerinin devam ettiği kaydedildi.Batı’nın Ukrayna’da kışkırttığı çatışmanın Belarus sınırlarında bir gerilim üssü yarattığına işaret edilirken, çatışmanın sürdürülmesi ve barışçıl çözüme engel olunmasının başta Polonya olmak üzere NATO’nun diğer üyelerinin katılımıyla çatışma coğrafyasının genişleme riskini doğurduğu ve dolayısıyla Minsk’in de uluslararası silahlı çatışmaya dahil olma ihtimalinin arttığı vurgulandı.Belarus’un, NATO’nun genişlemesine ve üyelerinin askerileşmesine karşı olduğu, ama pragmatik diyaloga da açık olduğu belirtilen doktrinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kapsamındaki faaliyetlerin küresel ve bölgesel istikrar ve güvenliği sağlayan faktörler olarak görülmeye devam edileceği belirtildi.BM ve AGİT mekanizmalarının bağımsız ülkeler üzerinde baskı oluşturma amacıyla kötüye kullanılmasına karşı olan Belarus’un, bu mekanizmaların işleyişini adalet ve ülkelerin eşitliği ilkeleri temelinde yeniden tesis edilmesine ilgi duyduğu da kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/lukasenkodan-polonya-ve-baltik-ulkelerinin-yikilacagi-uyarisi-1083148236.html

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