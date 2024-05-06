https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/antalyada-iki-esege-nikah-kiyildi-traktorle-balayina-gonderildiler-1083529950.html

Antalya'da iki eşeğe nikah kıyıldı: Traktörle balayına gönderildiler

Antalya'da iki eşeğe nikah kıyıldı: Traktörle balayına gönderildiler

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı. Eşeklere... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T14:01+0300

2024-05-06T14:01+0300

2024-05-06T14:01+0300

eşek

yaşam

düğün

düğün konvoyu

düğün salonu

toplu düğün

antalya

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Sembolik düğün öncesi eşekler süsülendi. Sembolik nikah memuru, şahitleri ve köy halkı huzurunda düğün gerçekleştirildi. Ardından eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Köy Muhtarı Halime Kaya beşi bir yerde altını taktı. Köy halkı ise marul, salatalık, havuç ve ot gibi yiyecekler ikram etti. Ardından yeni evlenen eşek çiftler traktöre bindirilerek balayına gönderildi. Gelin almasında traktörün önüne geçerek yolu kesen vatandaşa zarf içinde para verildi.Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, “Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim” dedi.Süleyman Uslu ise “Günümüzde eşek sayısı azaldı. Eşeğin nesli tükenmemesi lazım. Yeni çocuklarımızın eşeğe değişik bir gözle bakıyor. Eşeği hiç görmeyen çocuklarımız var” dedi.Ortaköy Sakini Emin Kahraman ise “Çocukluğumuzda eşeklerle yük çekerdik. Eşeklere vefa borcumuz var. Düğün yaptık. Eşekleri evlendirdik” dedi.

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Sputnik Türkiye

eşek, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, antalya