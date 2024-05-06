https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/1-mayista-polise-mukavemet-gosteren-12-supheliye-tutuklama-talebi-1083536726.html

1 Mayıs’ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheliye tutuklama talebi

1 Mayıs’ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheliye tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde taşkınlık yaparak polise mukavemet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T16:14+0300

2024-05-06T16:14+0300

2024-05-06T16:14+0300

türkiye

tutuklama

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 38’i, ’2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet’, ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve ’kamu görevlisine direnme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.12 şüpheli daha tespit edildiSoruşturma çerçevesinde aynı suçları işledikleri belirlenen 12 şüpheli daha kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, burada Savcılığa ifade verdi. Savcılık işlemleri de biten 12 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083493677.html

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Sputnik Türkiye

tutuklama, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü