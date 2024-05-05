https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterileriyle-ilgili-12-kisi-daha-gozaltina-alindi-1083493677.html

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileriyle ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gösterilere karıştığı belirlenen 12 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. 1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T12:21+0300

2024-05-05T12:21+0300

2024-05-05T12:21+0300

türkiye

istanbul

1 mayıs

gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Fatih Saraçhane'deki Bozdoğan Su Kemeri önünde gerçekleşen gösterilerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar verme suçlarına karıştığı tespit edilen 20 şüphelinin daha yakalanması için çalışma yürüttü.Bu kapsamda kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentte yapılan gösterilerde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 217 şüpheliden 182'si serbest bırakılmıştı.İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince daha sonra kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle saldırıya karıştıkları tespit edilen 30 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 65 şüpheliden 38'i tutuklanırken, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/istanbuldaki-1-mayis-gosterilerinde-gozaltina-alinanlardan-38i-tutuklandi--1083491342.html

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istanbul, 1 mayıs, gözaltı