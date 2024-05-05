https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/zeytinlik-icine-villa-yapmaya-kalkan-kiraciya-jandarma-mudahalesi-1083506925.html

Zeytinlik içine villa yapmaya kalkan kiracıya jandarma müdahalesi

Zeytinlik içine villa yapmaya kalkan kiracıya jandarma müdahalesi

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik vasfında denize sıfır kiralan yere, kullanım dışı villa tarzı yapı yaptığı iddia edilen kiracı jandarma eşliğinde... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T17:57+0300

2024-05-05T17:57+0300

2024-05-05T17:57+0300

türkiye

balıkesir

zeytinlik alan

jandarma

villa

vakıflar genel müdürlüğü

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Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçeye bağlı Narlı mevkiinde zeytinlik amacıyla kiralanan, denize sıfır olan ancak daha sonra etrafı çevrilerek içine betonarme yapıldığı tespit edilen taşınmaz için inceleme başlattı. Araştırma sonucu taşınmazı amacı dışında kullanan kiracı hakkında da suç duyurusunda bulunulurken, yer jandarma ekipleri tarafından boşalttırıldı.Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’nun vakıf taşınmazlarının amacı dışında kullanılmaması konusuna çok büyük önem verdiği ve bu gibi konulara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de Balıkesir ve Çanakkale illerde saha denetimlerini bu konuda sıklaştırıldığı öğrenildi. Bilindiği üzere daha önce de Çanakkale-Küçükkuyu Mıhlı mevkiinde bir motel jandarma eşliğinde tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/yok-inceleme-baslatti-vakif-universitelerine-dusuk-maas-uyarisi-1083259132.html

türkiye

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balıkesir, zeytinlik alan, jandarma, villa, vakıflar genel müdürlüğü